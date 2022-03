LDHが仕掛ける新しい格闘エンターテインメント「POUND STORM(パウンドストーム)」の記者会見が3日、都内で行われ、EXILE SHOKICHI(EXILE/EXILE THE SECOND)、白濱亜嵐(EXILE/GENERATIONS from EXILE TRIBE)、武知海青(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)らが出席した。

4月24日に東京・両国国技館にて開催される「POUND STORM」は、総合格闘技の試合とLDHアーティストによるライブを融合した新しいスタイルの格闘エンターテインメント。

全10試合前後の総合格闘技の試合を実施予定のほか、2021年8月にスタートした『LDH FIGHTER BATTLE AUDITION II』とその様子を追いかけた密着番組『格闘DREAMERS SEASON:2』(ABEMA)が連動し、最終選考となる数試合も組み込まれる。また、GENERATIONS、THE RAMPAGE、PKCZも参戦し、ライブパフォーマンスで盛り上げる。

SHOKICHIは「初のことなのですごいワクワクしています」と期待感を膨らませ、「MIYAVIさんとともに『FIGHT CLUB』という曲で華を添えられたらなという思いでパフォーマンスさせていただきたい」と当日のパフォーマンスに言及した。

『格闘DREAMERS』に出演し、オーディションを見守ってきた白濱は「ずっとそばで見ていた選手たちと同じステージに立てるのはすごくうれしいですし、このイベントはLDHだからこそできる新たなエンターテインメントの形だと思うので、あくまでも主役は選手の皆さんでありながら、僕自身もPKCZとGENERATIONSという立場で、音楽でしっかり華を添えたい」とコメント。

同じくオーディションを見守ってきた武知も「自分自身もオーディション出身者で、オーディションを経て夢を叶え、夢を追いかけている立場なので、夢を持った素晴らしい皆さんの力になれるように頑張りたいなという気持ちでいっぱいです。イベントでは、THE RAMPAGEとして出演させていただきますので、選手の皆さんを熱い気持ちにできるように頑張りたい」と意気込みを語った。

会見には、発起人であるEXILE HIRO、LDH martial artsを牽引する高谷裕之、岡見勇信、出場選手の中村倫也、宇佐美正パトリックも出席した。