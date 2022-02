また、今回は「ポケモンメザスタ」または「たべっ子どうぶつ」のアイテムに加え、ハッピーセットで過去に登場したおもちゃ1個も併せて提供するという。

タグを使ってポケモンとバトルしたり、捕まえたりして楽しむアミューズメントマシン「ポケモンメザスタ」とハッピーセットのコラボレーションが実現。ハッピーセット「ポケモンメザスタ」には、ピカチュウやポッチャマ、ヒコザルをはじめとした人気キャラクターたちと、シンオウ地方の神話で語りつがれる幻のポケモン・アルセウス、伝説のポケモン・ディアルガ・パルキアなどがタッグを組んだ、マクドナルドオリジナルの5種のスペシャルタグが登場する。

今回タッグを組むポケモン2匹は、ポケモンメザスタのタグでは初めての組み合わせであり、2匹のポケモンの強力なコンビネーションが生まれるバトルを体験できます。さらに、スペシャルタグに加えて、ポケモンの名前を繋いで遊べる「しりとりシート」もプレゼントする。

ハッピーセット「たべっ子どうぶつ」には、動物のイラストをかたどったビスケットで、食べながら英語も学べるギンビスの人気商品「たべっ子どうぶつ」とハッピーセットが初めてコラボレーションしたぬりえ&シールが登場。らいおんくん、うさぎさん、ぞうさん、かばさん、きりんさんといったお馴染みのキャラクターたちが登場する、マクドナルドオリジナルのぬりえやシール5種がラインアップされている。

ぬりえや文字のなぞり書きができるページ、そしてキャラクター柄・ビスケット柄のシールなどが収録されており、ぬりえのうち1ページには、キャラクターたちが仲良くマクドナルドの店舗に遊びにいく様子などが描かれているという。

さらに、何度も貼って遊べるキャラクター柄とビスケット柄のシールには、めくると接着面と台紙にそれぞれ日本語と英語で動物の名前が書かれており、どちらの言葉でも名前がわかる仕様になっているとのこと。

(c)2022 Pokémon. ©1995-2022 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. Developed by T-ARTS and MARV