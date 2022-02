「幽☆遊☆白書」とアパレルブランド・WIND AND SEA(ウィンダンシー)のコラボアイテムが、2月26日に東京・WIND AND SEA NAKAMEGURO、大阪・WINDAND SEA OSAKA、WIND AND SEA公式オンラインストアで発売される。

ラインナップされたのは「幽☆遊☆白書」が連載され、アニメが放送されていた1990年代の雰囲気を表現したアイテム。当時発売されたものを今でも使っているかのように見える、ヴィンテージ感を追求した仕上がりになっている。フーディー、クルーネックシャツ、Tシャツ、ビーニー、キャップ、スケートボードが用意され、各アイテムには幽助らキャラクターがデザインされた。フーディーは税込1万7600円、クルーネックシャツは税込1万6500円、Tシャツは税込8800円、ビーニーとキャップは税込7700円、スケートボードは税込1万6500円。

原作/冨樫義博「幽☆遊☆白書」(集英社「ジャンプコミックス」刊) (c)Yoshihiro Togashi 1990年-1994年 (c)ぴえろ/集英社