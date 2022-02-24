士郎正宗原作によるアニメ「攻殻機動隊 SAC_2045」シーズン2の予告編が解禁。オープニングテーマとエンディングテーマを、常田大希率いるmillennium paradeが担当することも発表された。
シーズン1のオープニングテーマと劇場用長編アニメーション「攻殻機動隊 SAC_2045 持続可能戦争」の主題歌も手がけたmillennium parade。シーズン2のオープニングテーマは「Secret Ceremony」、エンディングテーマは「No Time to Cast Anchor」に決定した。
またオープニング映像も、常田が主催するクリエイティブレーベル・PERIMETRONが制作。millennium paradeのメンバーでもある佐々木集と神戸雄平がオープニング映像の監督を担う。予告編には「Secret Ceremony」も使用。常田からは「ジャパンアニメーションの金字塔である攻殻機動隊の新シリーズに2期連続で声かけていただけた事をとても嬉しく、また誇りに思います。ただいま！」とコメントも到着した。
常田大希コメント
攻殻機動隊は自分にとっては特別だ！
自分にとってはホームグラウンドのような作品であると同時に、永遠の憧れでもある作品です。
ジャパンアニメーションの金字塔である攻殻機動隊の新シリーズに2期連続で声かけていただけた事をとても嬉しく、また誇りに思います。
ただいま！
「攻殻機動隊 SAC_2045」シーズン2
2022年5月よりNetflixにて全世界独占配信
スタッフ
原作：士郎正宗「攻殻機動隊」（講談社 KCデラックス刊）
監督：神山健治×荒牧伸志
脚本：神山健治、檜垣亮、砂山蔵澄、土城温美、佐藤大、大東大介
キャラクターデザイン：イリヤ・クブシノブ
音楽：戸田信子×陣内一真
オープニングシーケンス：PERIMETRON
オープニングシーケンス監督：佐々木 集×神戸雄平
オープニングテーマ：「Secret Ceremony」millennium parade
エンディングテーマ：「No Time to Cast Anchor」millennium parade
音楽制作：フライングドッグ
主題歌協力：ソニー・ミュージックレーベルズ
制作：Production I.G × SOLA DIGITAL ARTS
製作：攻殻機動隊2045製作委員会
キャスト
草薙素子：田中敦子
バトー：大塚明夫
トグサ：山寺宏一
イシカワ：仲野裕
サイトー：大川透
パズ：小野塚貴志
ボーマ：山口太郎
タチコマ：玉川砂記子
江崎プリン：潘めぐみ
スタンダード：津田健次郎
ジョン・スミス：曽世海司
久利須・大友・帝都：喜山茂雄
シマムラタカシ：林原めぐみ