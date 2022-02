大創産業は2月15日より、全国のDAISOにて「ディズニーデザインコレクション」第4弾を発売した。

「Bloom Flowers」

同商品では、「想い合う気持ち」をテーマに「ミッキー&ミニー」のキャラクターを使った「Bloom Flowers」シリーズと、「認め合う個性」をテーマに「ピクサー」のキャラクターを使った「Mixing Coloration」の2企画を展開。全97種のアイテムが順次登場する。

「Mixing Coloration」

「Bloom Flowers」シリーズでは、「大切な人に自分の気持ちを伝えよう」という想いを込めてデザインされた、落ち着いた色調で描かれた草花が特徴の商品となっている。

商品は、「ミッキー&ミニー」クッションカバー(3種)や、「ミッキー&ミニー」トートバッグなど。3月中旬以降には、「ミッキー&ミニー」仕切りトートバッグも発売予定となっている。

「ミッキー&ミニー」クッションカバー(3種/各110円)

写真左から「ミッキー&ミニー」トートバッグ、右「ミッキー&ミニー」仕切りトートバッグ(各220円)

「Mixing Coloration」では、「一人一人の『個性』を大切にして、りのままの自分や友達を認め合おう」というメッセージを込めた、カラフルでポップなデザインを展開している。

商品は、「ピクサー」掛け時計や「ノンアルコールウェットティッシュ(30枚×2個入り)」「ノンアルコールウェットティッシュ(2種)」「ノンアルコールポケットウェットティッシュ」、「ピクサー」ジョイントマット(4種)など。

写真上から「ピクサー掛け時計」(550円)、中央「ノンアルコールウェットティッシュ(30枚×2個入り)」(110円)、右「ノンアルコールポケットウェットティッシュ(10枚×3個入り)」(110円)

「ピクサー」ジョイントマット(4種/各110円)

また、全国の300円ショップ・THREEPPY(スリーピー)、CouCou(クゥクゥ)、Plus Heart(プラスハート)では2月19日より、ディズニーキャラクター商品企画の「トイ・ストーリー」シリーズを順次展開する。

「トイ・ストーリー」シリーズ

(C)Disney

(C)Disney / PIXAR

(C)Disney

Mr. Potato Head is a trademark of Hasbro used with permission. Hasbro.(C) All Rights Reserved.

(C)Just Play, LLC