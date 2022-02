2022年4月15日(金)から全国東宝系にて公開となる劇場版第25弾『名探偵コナン ハロウィンの花嫁(はなよめ)』の主題歌をBUMP OF CHICKENが担当。主題歌が使用した新たな予告映像が公開された。

『名探偵コナン』とBUMP OF CHICKENの初タッグとなる主題歌のタイトルは「クロノスタシス」。BUMP OF CHICKENからは「このような歴史のある作品とご一緒させて頂けて、大変光栄に思います。今作はどのような結末になるか、僕たちも映画の公開を楽しみにいています」というコメントが寄せられており、BUMP OF CHICKENにしか生み出すことが出来ない、優しくも切なさが溢れる楽曲が、コナンの世界観にノスタルジックでエモーショナルな風を吹き込む。

そして、この主題歌を使用した新たな予告映像(90秒)が公開。降谷が因縁の相手である爆弾犯を追い詰める一方で、謎の仮装した人物に首輪爆弾をつけられ身動きが取れない状態に。爆弾の解除を試みる中、既に殉職してしまった警察学校時代の同期メンバーと共に調査をしていた正体不明の仮装爆弾犯「プラーミャ」の事件が関連していることをコナンに話し始める。爆弾解体中に謎の人物に狙われ凄む松田や、「下で、待ってるから」と真っすぐな瞳で呟く諸伏など、当時の仲間たちの姿を思い出し、「命がけだったんだ。無駄にはできない。」と切なくも事件解決に向けて力強い意志を覗かせる降谷からは、警察学校組の熱く固い絆を感じさせる。

当時、想いを寄せていた松田を思い出す佐藤刑事や、顔を赤らめながら佐藤刑事に想いを告げる高木刑事の姿もあり、刑事たちの恋模様からも目が離せない。そして渋谷の街中で起こる数々の爆発、ヘリに飛び乗ろうとする降谷の姿からはシリーズ史上最大級の事件が巻き起こることを予感させる。

●劇場版『名探偵コナン ハロウィンの花嫁』予告2【2022年4月15日公開】

「命あるかぎり――、想いは受け継がれる」。それぞれの真実と運命が交錯し、過去と現代が複雑に絡み合う事件を前に、コナンと降谷はどのように立ち向かうのか。劇場版第25弾『名探偵コナン ハロウィンの花嫁』は、2022年4月15日(金)より全国東宝系にて公開予定。各詳細は公式サイトにて。

