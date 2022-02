俳優で歌手の菅田将暉が3月9日にリリースするニューアルバム「菅田将暉 2020-21 SONGS『COLLAGE』」のジャケット写真と新アーティスト写真が7日、公開された。

菅田将暉新アーティスト写真

同作は、映画『STAND BY ME ドラえもん 2』主題歌「虹」、日本テレビ×Hulu共同製作ドラマ『君と世界が終わる日に』主題歌「星を仰ぐ」、TBS系日曜劇場『日本沈没ー希望のひとー』主題歌「ラストシーン」に加え、音楽アーティストや俳優など様々な著名人とのコラボ楽曲「サントラ」(Creepy Nuts)、「Keep On Running」(OKAMOTO’S)、「サンキュー神様」(中村倫也)、「糸」(石崎ひゅーい)、「うたかた歌」(RADWIMPS)を収録した全8曲入りのアルバム。

『COLLAGE』というタイトルは、今回の楽曲や自身の音楽活動を通して色んな縁が繋がり合って作品が出来ていることや、自身もコラージュアートで作品を作ってみたいと考えていたところから名付けられた。ジャケットのコラージュは全て菅田自身の写真を使用。友人であるオオイシユウスケがカメラマンとコラージュ制作を務めた。

今作の仕様は完全生産限定盤、初回生産限定盤、通常盤の3形態。完全生産限定盤には、今回のために制作された本人監修のオリジナルTシャツ、シンプルなデザインの紙ジャケットに自由に貼り付けて自分だけの“コラージュ”ジャケットを制作できるステッカーセットが、オリジナル封筒パッケージに収録される。

初回生産限定盤には、完全生産限定盤とは別絵柄の“コラージュ”ジャケット制作用ステッカーセットに加え、付属Blu-rayには『菅田将暉 Music Video Collection』として、デビュー曲「見たこともない景色」から最新曲「ラストシーン」までの全12曲と、新たに撮り下ろした自身作詞・作曲「ギターウサギ」を収録。

さらに配信ジャケットには、初回生産限定盤を菅田自身がコラージュしてステッカーを切り貼りした紙ジャケットが使用される。

また店舗別の購入特典も決定。Sony Music Shop:オリジナルアクリルキーホルダー、HMV全店(HMV&BOOKS online含む/一部店舗を除く):オリジナルB3ポスター(Type.A)、TSUTAYA RECORDS(一部店舗除く)/TSUTAYAオンラインショッピング:オリジナルB3ポスター(Type.B)、新星堂WonderGOO:オリジナルA4クリアファイル(Type.A)、Amazon:メガジャケ(※初回生産限定盤に付くメガジャケの絵柄は商品のジャケット絵柄とは異なる)、楽天ブックス:オリジナルA4クリアファイル(Type.B)、楽天ブックス ファミリーマート受け取り限定:オリジナルクリアポーチ(※楽天ブックス特典のオリジナルA4クリアファイル(Type.B)は対象外)、セブンネットショッピング:オリジナル三つ折り卓上カレンダー、菅田将暉応援店:オリジナルスマホサイズステッカーの全9種が展開される。

■菅田将暉 コメント

友人のカメラマンがコロナ禍にコラージュを始めました。自分の写真をプリントしては切って、繋げてはプリントして。同時期に色んな方とコラボした曲をまとめた今回、重なり合った時間を残したいと思いジャケットをその人にお願いしました。人と人とが重なり、削り、新しいものに成っていく「COLLAGE」。宜しくお願いします。

完全生産限定盤ジャケット

初回盤ジャケット

通常盤ジャケット