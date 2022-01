KAT-TUNのニューアルバム「Honey」が3月29日にリリースされる。

KAT-TUNがオリジナルアルバムをリリースするのは、2019年7月発売の「IGNITE」以来約2年半ぶり。本作には「Roar」「EUPHORIA」「We Just Go Hard feat. AK-69」といったシングル曲のほか、アルバムタイトルどおりに甘美で艶やかな楽曲から毒気を含んだナンバーまで幅広いタイプの新曲も多数収録される。

このアルバムは初回限定盤1、初回限定盤2、通常盤の3仕様でリリースされる。初回限定盤にはそれぞれアルバムリード曲のミュージックビデオやメイキング映像を収録したDVD / Blu-rayが付属する。また通常盤には各メンバーのソロ曲が追加収録される。

KAT-TUN「Honey」収録内容

初回限定盤1

CD

01. Ain't Seen Nothing Yet

02. Honey on me

03. Prisoner

04. Love Supply

05. Roar

06. Born Free

07. EUPHORIA

08. We Just Go Hard feat. AK-69

09. Womanize

DVD / Blu-ray

・「Ain't Seen Nothing Yet」Music Video+Making

初回限定盤2

CD

01. STING

02. Honey on me

03. Prisoner

04. Love Supply

05. Roar

06. Born Free

07. EUPHORIA

08. We Just Go Hard feat. AK-69

09. Womanizer

DVD / Blu-ray

・「STING」Music Video+Making

通常盤

CD

01. Ain't Seen Nothing Yet

02. STING

03. Honey on me

04. Prisoner

05. Love Supply

06. Roar

07. Born Free

08. EUPHORIA

09. We Just Go Hard feat. AK-69

10. Womanizer

11. 新曲A ソロ曲

12. 新曲B ソロ曲

13. 新曲C ソロ曲

14. UPDATE