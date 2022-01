「損して得取れ」とは、「目先の損失のみに気を取られず、将来の利益を確保するような長い目で物事をみよ」という意味のことわざです。一時的な損をしても投資をし続けることで、より大きな利益につなげるという意味でビジネスシーンでもよく使われています。大きな結果をなす事業家にはこの言葉を人生の座右の銘にしている人もいるようです。

この記事では、「損して得取れ」の意味や使い方、類義語などを解説します。

「損して得取れ」とは、目の前の損失よりも、将来的に大きな利益を得るために長い目で物事をみるべきだという意味の言葉です。

目先の利益や損失に囚われてしまうと、後に大きな利益を得られない可能性があります。最初の損失を投資だと捉えて、大きな利益となって返ってくることを期待するような状況は、「損して得取れ」と表現できるでしょう。ビジネスのみでなく、人間関係においても使えます。ビジネスの心構えや座右の銘として使われることがある言葉です。

「損して得取れ」の「損」には、利益を失うという意味があります。「得」とは、利益自体や理解して自分のものにすることをさします。短期的な目線で損失を嫌い、目の前のことばかりに目を向けるのではなく、将来の利益まで考慮して、現在の損失を投資として考えることも必要であるということを示しています。

「損して得取れ」の由来は、「損して徳取れ」です。「徳」とは、すぐれた品性をあらわしています。徳が高い人は他者からの信頼を得られます。損をしたり苦労したりしても、人のために尽くして懸命に努力していれば、将来的には人から信頼を得て社会的な価値も上がっていくという意味です。

「損して得取れ」の英語表現は、「You must lose a fly to catch a trout」などがあたります。

You must lose a fly to catch a trout

ニジマスを捕まえるには毛針を失わなければならない

Sometimes the best gain is to lose

時には損をすることで最高の利益を得る