アイドルグループ・なにわ男子の長尾謙杜が主演を務める、Amazon Original映画『HOMESTAY』(2月11日よりAmazon Prime Videoにて世界独占配信)のキービジュアルと予告映像が公開された。

Amazon Original映画『HOMESTAY』キービジュアル (C)2022 Amazon Content Services, LLC OR ITS AFFILIATES. All Rights Reserved.