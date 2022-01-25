アニメ「銀河英雄伝説 Die Neue These 激突」第一章の舞台挨拶付き完成披露上映会が、2月23日に東京・新宿ピカデリーにて開催される。

3月4日に第1章、4月1日に第2章、5月13日に第3章が各章3週間限定で上映される「銀河英雄伝説 Die Neue These 激突」。舞台挨拶にはラインハルト役の宮野真守、ヤン役の鈴村健一、ユリアン役の梶裕貴、多田俊介監督、主題歌・テーマソングを歌うSennaRinが登壇し、トークやSennaRinによる歌唱などが実施される。チケットは、メンバーズクラブ「新 獅子の泉（ノイエ・ルーベン・ブルン）」向けに2月1日より先行抽選販売されたのち、2月9日よりローソンチケットにてプレリクエスト先行の受付が行われる予定だ。詳細は公式サイトにて確認を。

田中芳樹のSF小説「銀河英雄伝説」を原作としたアニメ「銀河英雄伝説 Die Neue These」は、銀河帝国と自由惑星同盟の攻防を“常勝の天才”ラインハルト・フォン・ローエングラムと、“不敗の魔術師”ヤン・ウェンリーを軸に描くスペースオペラ。2018年4月にProduction I.Gが新作アニメーションとして「銀河英雄伝説 Die Neue These 邂逅」を制作し、2019年にセカンドシーズンとなる「星乱」がイベント上映された。

「銀河英雄伝説 Die Neue These 激突」第一章完成披露上映会

日時：2022年2月23日（水・祝）12:00の回上映前

会場：東京都 新宿ピカデリー

登壇者：宮野真守（ラインハルト役）、鈴村健一（ヤン役）、梶裕貴（ユリアン役）、SennaRin（主題歌）、多田俊介監督

アニメ「銀河英雄伝説 Die Neue These 激突」

第1章：2022年3月4日（金）～

第2章：2022年4月1日（金）～

第3章：2022年5月13日（金）～

スタッフ

原作：田中芳樹（東京創元社刊）

監督：多田俊介

シリーズ構成：高木登

助監督：森山悠二郎

キャラクターデザイン：菊地洋子、寺岡巌、津島桂

総作画監督：後藤隆幸、菊地洋子

特技監督：竹内敦志

メカデザイン：竹内敦志、臼井伸二、常木志伸

オリジナルメカデザイン：加藤直之

プロップデザイン：太田恵子

プロップデザイン・紋章デザイン：秋篠Denforword日和

3D：ランドック・スタジオ I.G3D

3D監督：磯部兼士

美術：Bamboo

美術監督：竹田悠介

美術設定：塩澤良憲、曽野由大、金平和茂

美術デザイン：渡部隆

色彩設計：竹田由香

音響監督：三間雅文

音楽：橋本しん（Sin）、井上泰久

音楽制作協力：Sony Music Publishing (Japan)Inc.

撮影監督：荒井栄児

編集：黒澤雅之

制作：Production I.G

監修：らいとすたっふ

企画協力：ROOFTOP

制作協力：徳間書店

宣伝協力：アールアールジェイ

製作：銀河英雄伝説 Die Neue These 製作委員会

キャスト

ラインハルト・フォン・ローエングラム：宮野真守

ヤン・ウェンリー：鈴村健一

ユリアン・ミンツ：梶裕貴

ウォルフガング・ミッターマイヤー：小野大輔

オスカー・フォン・ロイエンタール：中村悠一

アレックス・キャゼルヌ：川島得愛

ナレーション：下山吉光

(c)田中芳樹/銀河英雄伝説 Die Neue These 製作委員会