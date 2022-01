「懇願」は「お願い、依頼」という意味の言葉です。特に真剣にお願いするときや、どうしても聞き入れてほしいというときなどに使われます。

この記事では、懇願の基本的な意味や使い方、ビジネスシーンにおける例文なども紹介します。ぜひ参考にしてみてください。

「懇願」は読んで字のごとく「懇(ねんご)ろに願う」という意味です。読み方やよりくわしい意味、よく似た言葉との違いなどを確認しましょう。

懇願は「こんがん」と読みます。

懇願はそのままの意味だと「懇ろに願う」意味。この「懇ろ」とは「心がこもっている、丁寧である」という意味です。つまり懇願をわかりやすく表現すると「心を込めて丁寧に願う、お願いすること」となります。

懇願には明確な対義語がないとされています。

懇願とよく似た言葉に「嘆願(たんがん)」があります。嘆願の「嘆」には「声に出してなげくこと」「心を動かされ感心すること」の2つの意味がありますが、嘆願には「声に出してなげくこと」の意味が含まれています。

懇願と嘆願は「熱心に伝える、お願いする」という意味では同じですが、嘆願は特に「事情を伝えて」熱心に頼むことを指します。例えば何かミスをしてしまった人が、罰則が軽くなるように釈明の文章をつづったものを「嘆願書」といいます。

懇願の類語表現をまとめました。語彙力を増やして、他の言葉でも言い換えられるようにしておきましょう。

「懇請」は「こんせい」と読みます。「請」にも「願い望むこと」の意味があり、懇請の意味は「心を尽くして頼むこと」です。「誠意をもってお願いする」意味の懇願の類語表現といえます。「懇請の情」や「許可を懇請する」のように使います。

「哀願」は「あいがん」と読みます。「事情を述べ、人の同情心に訴えて頼むこと」という意味です。

「哀」には「あわれっぽくする、泣きつく」の意味があるので、哀願と聞くと「願いを聞いてほしいばかりに泣きつく」様子が思い浮かびます。それくらい真剣な願いであるということが伝わる表現といえるでしょう。

「切願」は「せつがん」と読み、「しきりに願うこと」「切に願うこと」を意味します。懇願の「お願いする」「依頼する」というよりも、「願望」のニュアンスが強い言葉です。

懇願を英語で何と表現するのかをご紹介します。「懇願」自体がビジネスシーンでもさほど頻繁に使う言葉でもありませんが、いざというときのために頭に入れておくといいでしょう。

懇願は英語で「entreaty」や「appeal」などと訳されます。「entreaty」は「懇願、哀願」という意味、「appeal」は「訴え」という意味があります。

・His entreaty was accepted.(彼の懇願は受け入れられた)

・The boy made an appeal to his mother to buy a toy.(男の子は母親におもちゃを買うように訴えた)