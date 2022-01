寄与という言葉は、表彰状の文面や法律用語などで使われることが多い言葉です。しかし、日常会話で使われる機会はあまりないので、意味や言葉の成り立ちなどを意識したことがない人もいるでしょう。

本記事では、寄与という言葉の意味や使い方、類語表現などを紹介します。

「寄与(きよ)」には、「社会や人のために役立つこと」という意味があります。人に貢献する場合はもちろん、ものごとに対しても使え、「ものごとが変化するのに影響を与えること」という意味もある言葉です。

寄与に使われている「寄」には、「人にものを預ける」「送り届ける」という意味があります。「与」の意味は「与える」です。

似た意味を持つ2つの漢字の組み合わせで、「社会や人のために役立つこと」という意味の寄与という言葉になりました。

寄与は、「ものごとにいい影響を与える」「人の役に立つ」など、いい意味で使われることが多い言葉です。悪い意味で使われることはあまりありません。

ただし、経済用語などほかの言葉と組み合わせて使う場合には、ネガティブな意味で使われることもあります。

「寄与度」とは、経済用語としてよく用いられます。ある合計値の変動に対して、その内訳の要因がどれだけ影響しているかをあらわした度数のことです。

例えば、農産物の産出額といった経済指標の上昇または下落に対して、それぞれの構成要素の上昇・下落率が与える影響を、寄与度を使ってあらわします。

「寄与率」は「寄与度」と同じように、経済用語としてよく使われる言葉です。寄与度を変動全体に対する百分率(%)であらわしたものが寄与率となります。

「寄与分制度」とは、民法に定められている財産相続における制度のことをさします。対象は被相続人(亡くなった人)の生前の財産維持や増加、療養看護などに対する特別な貢献があったと認められる相続人です。共同相続人の協議で定めた分の相続財産を取得することが認められます。

「寄与分」とは、「寄与分制度」と関わりが深い、財産相続時に理解しておきたい言葉です。

共同相続関係にある相続人が、被相続人の財産の維持や増加に寄与したのに、生存中に対価や補償を受けていなかった時に発生します。共同相続人の間で財産分配が公平になるよう、寄与者に認められている、その寄与に応じた特別の持分のことが「寄与分」です。

「特別寄与」とは、被相続人に対して無償で療養看護や労務の提供をしたことで、被相続人の財産の維持や増加に、特別の寄与をした被相続人の親族が対象となる制度です。ただし、相続人や相続の放棄をした人、欠格事由に該当した人、相続権を失った人は除きます。

相続開始後、特別寄与者は寄与に応じた額の金銭を請求可能です。

寄与の具体的な使い方を紹介します。

上記のように、「寄与する」という言葉で使われることが多いです。

寄与には似た意味を持つ言葉がいくつかあるので、寄与との違いを理解して使いわけましょう。ここでは、寄与の代表的な類義語を紹介します。

「貢献」の意味は「ものごとや社会のために役立つよう尽力すること」で、寄与とほとんど同じ意味で使われます。「貢献」には「たてまつる」という意味も含まれていますので、謙譲語として使うのは「貢献」です。

一方寄与は、目上から目下の人に対する言葉として使われます。

「役に立つ」には、「使って効果がある」「有用である」などの意味があります。寄与のように「上から下へ」というニュアンスはありませんが、意味自体はほぼ同じです。

「尽力」の意味は「力を尽くすこと」「骨を折ること」などで、寄与と使われる状況は似ています。ただし寄与は「尽力した結果」をさしますし、寄与のように、役に立ったかどうかは問いません。使われる状況が少し異なる点に気をつけて使いわけましょう。

寄与とは反対の意味を持つ対義語もいくつかあります。寄与との違いをおさえておきましょう。

「障害」とは、「妨げること」「妨げとなるもの」などをさす言葉です。「役に立つ」を意味する寄与とは逆の意味を持つ言葉として使われます。

「阻害」の意味は「妨げること」「邪魔すること」などです。寄与とは真逆の意味で使われる言葉として、覚えておきましょう。

寄与の代表的な英語表現をみていきましょう。

・She received an award for her contribution to the development of the town

(彼女は町の発展に寄与したことで賞を獲得した)