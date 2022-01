声優、そしてアーティストとして活躍する花澤香菜が2022年2月23日にリリースするレーベル移籍後初となるアルバム『blossom』より、クロスフェード動画が公開された。

“再出発”をテーマに掲げた今作。アルバムには移籍デビュー後にリリースされた「Moonlight Magic」「港の見える丘」「SHINOBI-NAI」に加えて、初収録となる「ユメノキオク」「Don't Know Why」「You Can Make Me Dance」「GSSP」「Miss You」「LOVE IS WONDER」「息吹 イン ザ ウィンド」「草原と宇宙」「青い夜だけの」の9曲を含む、全12曲が収録される。クロスフェード動画では、今回初収録となる楽曲の一部が解禁されている。

●花澤香菜 Album『blossom』クロスフェード

花澤香菜のニューアルバム『blossom』は、2022年2月23日(水・祝)の発売予定。各詳細は公式サイトにて。