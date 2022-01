声優、そしてアーティストとして活躍する花澤香菜が2022年2月23日にリリースするレーベル移籍後初となるアルバム『blossom』のアートワークが公開された。。

最新のアーティスト写真とアートワークは、移籍第一弾シングル「Moonlight Magic」に続いて、アートディレクター:Central67・木村 豊によるもの。

“再出発”をテーマに掲げた今作は、デビュー時より花澤香菜の音世界を共に創り上げてきたサウンドプロデューサー・北川勝利(ROUND TABLE)に加えて、沖井礼二、矢野博康など最初期からそのサウンドを支えてきた作家陣のほか、「SHINOBI-NAI」にて前代未聞のコラボレーションを果たしたポルカドットスティングレイをはじめとする新進気鋭の作家陣も参加した通算6枚目・約3年ぶりとなる待望のオリジナルフルアルバム。

全12曲のアルバム収録楽曲の情報も公開となり、新たに、岩里祐穂、大河内航太、ケンカイヨシ、小出祐介(Base Ball Bear)、ミト(クラムボン)、宮川弾をはじめとする作家陣が参加していることも発表された。

■収録楽曲

01. ユメノキオク/作詞:藤村鼓乃美・北川勝利、作曲:北川勝利、編曲:acane_madder・北川勝利

02. Don't Know Why/作詞:北川勝利・藤村鼓乃美、作曲:北川勝利、編曲:acane_madder・北川勝利

03. You Can Make Me Dance/作詞・作曲・編曲:矢野博康

04. Moonlight Magic/作詞:花澤香菜、作曲・編曲:北川勝利

05. GSSP/作詞・作曲・編曲:大河内航太

06. Miss You/作詞・作曲・編曲:沖井礼二

07. LOVE IS WONDER/作詞:岩里祐穂、作曲・編曲:ケンカイヨシ

08. 港の見える丘/作詞:花澤香菜、作曲・編曲:北川勝利

09. 息吹 イン ザ ウィンド/作詞・作曲:小出祐介、編曲:釣俊輔

10. 草原と宇宙/作詞:岩里祐穂、作曲・編曲:ミト(クラムボン)

11. SHINOBI-NAI/作詞・作曲:雫、編曲:ポルカドットスティングレイ・ながしまみのり

12. 青い夜だけの/作詞・作曲・編曲:宮川弾

本アルバムは、通常盤のほか、フォトブックとBlu-ray封入の初回限定盤、フォトブックと2枚のBlu-ray封入のきゃにめ限定盤に加え、数量限定販売のLP盤もきゃにめ限定盤として発売される。

通常盤

初回限定盤

きゃにめ限定盤

さらに、『HANAZAWA KANA Live 2022 “blossom”』の開催も決定。4月10日(日)に神戸国際会館こくさいホール、5月7日(土)になかのZERO 大ホールにて、それぞれ開催予定で、アルバム『blossom』にはチケット優先販売申込券が封入される。各詳細は花澤香菜公式サイトにて。