現在放送中のTVアニメ『プリンセスコネクト!Re:Dive Season 2』のエンディングテーマが、アニメのメインキャラクターであるペコリーヌ(cv. M・A・O)、コッコロ(cv. 伊藤美来)、キャル(cv. 立花理香)の3人が担当する「旅立ちの季節」に決定した。なお、オープニングテーマは第1期より引き続き「Lost Princess」となる。

『プリンセスコネクト!Re:Dive』は、Cygamesが開発・運営するアニメRPGを原作とするTVアニメ。記憶喪失の少年・ユウキ、彼を世話する小さなガイド役・コッコロ、いつも腹ペコな美少女剣士・ペコリーヌ、ちょっとクールなネコ耳魔法少女・キャルからなるギルド【美食殿】の冒険が描かれていく。

なお、エンディングテーマ「旅立ちの季節」と「Lost Princess (TV Size Season 2 Version)」が収録された『アニメ「プリンセスコネクト!Re:Dive Season 2」テーマソング「旅立ちの季節」』は2022年2月16日(水)の発売予定となっている。

TVアニメ『プリンセスコネクト!Re:Dive Season 2』の詳細はアニメ公式サイトにて。

(C) Cygames, Inc.

(C) アニメ「プリンセスコネクト!Re:Dive」製作委員会