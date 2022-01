ミュージカル「ロミオの青い空」より、新たなキャラクターのソロビジュアルが公開された。

3月30日から4月3日まで、東京・東京建物 Brillia HALLで上演されるミュージカル「ロミオの青い空」。今回、北澤早紀(AKB48)演じる病弱ながらも心優しき少女・アンジェレッタ、田上真里奈演じるアルフレドの妹・ビアンカ、子供たちを煙突掃除夫として売り飛ばし“死神”と恐れられている和泉宗兵演じるルイニ、「氷の伯爵夫人」の異名を取る久世星佳演じるイザベラら、12人のソロビジュアルが公開された。現在、チケットの第2次先行を受付中。

リザ・テツナーの小説「黒い兄弟」を原作とするアニメ「ロミオの青い空」。日本アニメーションによる「世界名作劇場」シリーズの一作として1995年に放送され、19世紀後半のイタリアを舞台に、ミラノで煙突掃除夫として働く少年・ロミオの成長物語が描かれた。

ミュージカル「ロミオの青い空」

日程:2022年3月30日(水)~4月3日(日)

会場:東京都 東京建物 Brillia HALL

スタッフ

監修:日本アニメーション / 原作:リザ・テツナー(「黒い兄弟」より)

演出:西森英行

脚本:鄭光誠

音楽:和田俊輔

振付:広崎うらん

衣裳:市原昌顕

ヘアメイク:カマタミサキ

宣伝美術:本間健太郎、北林達也

宣伝写真:西村恵

キャスト

ロミオ:大薮丘

アルフレド:新里宏太

黒い兄弟

ダンテ:南部海人

アントニオ:小波津亜廉

ミカエル:輝山立

アウグスト:おでぃ

ベナリーボ:八巻貴紀

エンリコ:佐藤弥益

バルトロ:米澤賢人

ジュリアーノ:吉元祐典

狼団

ジョバンニ:塩田康平

リナルド:鈴木凌平

ニキータ:七木奏音

タキオーニ:吉田英成

リオ:山内涼平

ファウスティーノ:辻本将平



アンジェレッタ:北澤早紀(AKB48)

カセラ教授:クラウス

ビアンカ:田上真里奈



ロッシ親方:中本雅俊

エッダ:あべこ

アンゼルモ:大野瑞生

グラゼーラ:永咲友梨

イタリア国王:鬼束道歩

ジェシカ:大月さゆ

シトロン:鈴木たけゆき



ルイニ:和泉宗兵

イザベラ:久世星佳



アンサンブル:池田恵理、中村ひより、桃菜、飯沼帆乃佳、市原果歩、聖司朗

(c) NIPPON ANIMATION CO., LTD. (c)Romisora Musical2022