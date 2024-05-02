男性声優によるJ-POPカバーアルバム「[Re:collection] HIT SONG cover series feat.voice actors 2 ~00's-10's EDITION~」のメドレーPVが公開された。

1980年代、1990年代、2000年代の全30曲を年代別に収録し、3枚のアルバムとしてリリースする「[Re:collection] HIT SONG cover series feat.voice actors 2」。公開されたPVは2000年代の楽曲を収録した「00's-10's EDITION」にフォーカスした内容で、参加声優の坂田将吾、神尾晋一郎、天崎滉平、梶原岳人、ランズベリー・アーサー、菊池勇成の6名が登場する。それぞれの歌唱曲を歌い上げる姿が収められ、一部音源も解禁された。

「[Re:collection] HIT SONG cover series feat.voice actors 2」は5月29日にリリース。坂田は一青窈の「ハナミズキ」、神尾は絢香の「三日月」、天崎はFLOWの「COLORS」、梶原は平井堅の「君の好きなとこ」、ランズベリー・アーサーはORANGE RANGEの「イケナイ太陽」、菊池はAqua Timezの「虹」を歌唱する。

「[Re:collection] HIT SONG cover series feat.voice actors 2 ~80's-90's EDITION~」

収録曲

草尾毅「道化師のソネット（さだまさし）」 中田譲治「昴 -すばる-（谷村新司）」 堀江瞬「ロックンロール・ウィドウ（山口百恵）」 諏訪部順一「ハイスクールララバイ（イモ欽トリオ）」 興津和幸「赤いスイートピー（松田聖子）」 狩野翔「ワインレッドの心（安全地帯）」 林勇「I LOVE YOU（尾崎豊）」 森田成一「SAND BEIGE -砂漠へ- （中森明菜）」 新垣樽助「My Revolution（渡辺美里）」 古谷徹「駅（竹内まりや）」

「[Re:collection] HIT SONG cover series feat.voice actors 2 ~90's-00's EDITION~」

収録曲

佐々木望「壊れかけのRadio（徳永英明）」 大塚剛央「ラブ・ストーリーは突然に（小田和正）」 野島健児「君がいるだけで（米米CLUB）」 大河元気「もう恋なんてしない（槇原敬之）」 笠間淳「このまま君だけを奪い去りたい（DEEN）」 三宅健太「恋人（鈴木雅之）」 沢城千春「夏の日の1993（class）」 鈴木崚汰「Tomorrow never knows（Mr.Children）」 小林千晃「チェリー（スピッツ）」 高塚智人「SOUL LOVE（GLAY）」

「[Re:collection] HIT SONG cover series feat.voice actors 2 ~00's-10's EDITION~」

収録曲

坂田将吾「ハナミズキ（一青窈）」 岡本信彦「ツバサ（アンダーグラフ）」 岸尾だいすけ「Missing（ELLEGARDEN）」 入野自由「ボクノート（スキマスイッチ）」 神尾晋一郎「三日月（絢香）」 天崎滉平「COLORS（FLOW）」 梶原岳人「君の好きなとこ（平井堅）」 坂泰斗「CHE.R.RY（YUI）」 ランズベリー・アーサー「イケナイ太陽（ORANGE RANGE）」 菊池勇成「虹（Aqua Timez）」

※天崎滉平の崎はたつさきが正式表記。

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