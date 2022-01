コロワイドグループのかっぱ寿司は、ワーナー・ブラザース コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、1月14日より、かっぱ寿司店内に設置した「プチガチャ」に「トムとジェリー」とコラボしたオリジナルのおもちゃが登場する。

子どもから大人まで世代を超えて愛され続けているアニメ「トムとジェリー」。この度かっぱ寿司とコラボし「ハンドタオル」「リフレクターネームタグ」「缶ミラー」「ビニールポーチ」の4種類のグッズが登場する。また、今回のコラボオリジナルのデザインはかっぱ寿司でしか手に入らないものとなる。

「プチガチャ」を回せる「プチガチャコイン」は、店内飲食メニュー「おこさまにぎりセット」または「おこさまカレーセット」各462円に1枚付いてくる。また、タッチパネルより1枚165円で購入することも可能とのこと。

TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & ™ Turner Entertainment Co. (s22)