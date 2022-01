「この法律はもはや形骸化してしまっている」など、形骸化は時折使われることがある言葉です。一般的に浸透している表現ではありますが、言葉の成り立ちや正確な意味を知らないまま使っている人も多いでしょう。

この記事では、形骸化の意味や使い方、類語や対義語、英語表現などを例文で解説します。

語彙力に自信がない人に役立つ内容ですので、形骸化の意味を理解して活用するためにも、ぜひご一読ください。

「形骸化(けいがいか)」には、「実質的な意味を失って形式だけが残る」という意味があります。そのものが誕生・成立したときの意義が失われてしまい、中身がない形だけのものになってしまう状態を指す言葉です。

形骸化の「形骸」には、「外側のみを残して、実質的な意味が失われているもの」という意味があります。「ありさま」「姿」などの意味がある「形」と、「骨組みだけが残った体」という意味がある「骸」との組み合わせでできた言葉が「形骸」です。

「化」には「前と違った姿・状態になる」という意味があります。これらの言葉を組み合わせて完成した形骸化が、「形式だけが残った」という意味の言葉になったわけです。

形骸化には似たような状況で使われる言葉がほかにもあります。ここでは、形骸化の代表的な類義語とその例文をそれぞれ紹介しますので、比較してみましょう。

「死文化」の意味は「条文はあるが、もう効力を持たない文章のこと」です。法律やルールなどが意味をなしていない状況で「死文化」が使われる場合には、形骸化と同じ意味で言い換えが可能です。

「有名無実化」とは、「名目上は存在していても実質的には何の意味も持たないこと」を意味する言葉です。形骸化と似たような意味で使われる言葉として覚えておきましょう。

「形ばかりの」の意味は「内容はともかく、体裁だけは整っていること」です。「名ばかりの」には、「形式は整っていても実質が伴っていないこと」という意味があります。どちらも形骸化と似た意味を持ちますので、類義語として覚えておきましょう。

「官僚化」は、「組織がうまく機能しない」という意味で使われる言葉です。会社やチームなど、組織が形骸化する状況では、形骸化は「官僚化」と言い換えることができます。

「弱体化」の意味は「組織などの力が衰えること」です。「官僚化」と同じように、会社やチームなどに対して形骸化が使われる場合は、「弱体化」に言い換えることができます。

形骸化の類義語とともに、反対の意味を持つ言葉も覚えておくと役立ちます。ここでは、形骸化の対義語を、比較の例文とともにみていきましょう。

「活性化」には「社会や組織などを活発にすること」という意味があり、形骸化の対義語として使われます。

仕事や日常生活の中で英語を使う機会がある人は、形骸化の英語表現も確認しておきましょう。ここでは、形骸化の代表的な英語表現を紹介します。

・This law had become a dead letter and should be repealed. (この法律は形骸化しているので廃止するべきだ)

「becoming a dead letter」は「形骸化する」の英語表現です。法律やルールなど、文章で構成されているものが、形骸化して意味をなしていない場合によく使われます。

・I think there are many rules that are becoming a mere shell.

(形骸化しているルールが多いと思います)