「推奨(すいしょう)」は「物事や人物の優れている部分をあげて人にすすめる」という意味の言葉です。日常会話やビジネスシーンでも使う機会が多い言葉なので、正しい意味や用法を確認しておきましょう。

本記事では、推奨の意味や例文、英語表現などを紹介します。また、推奨の類語や対義語もくわしく解説していきます。

推奨とは

「推奨(すいしょう)」とは「人物や物事などの優れている部分をあげて人にすすめること」を意味する言葉です。「推」には「おしすすめる」という意味があり、「奨」にも「いいと認めてすすめる」という意味があります。

なお推奨は「他人にやんわりとすすめる」という意味あいで、強制力はともないません。

推奨環境とは

ウェブサイトを利用する際などに、「推奨環境」という文字を目にしたことがある人もいるでしょう。この推奨環境とは、一般的に「コンピュータ上でウェブページを表示したり、ソフトウェアやプログラムなどを使用したりする際に、快適に表示・作動させるために求められるコンピュータの環境やスペック」をさします。一方、最低限必要な性能は「必要環境」と言われます。

必要環境や推奨環境はそのサービスや製品によって異なります。新たなソフトウェアを購入したり、プログラムを利用したりする際には、使っているパソコンの環境やスペックを確認するようにしましょう。

推奨の使い方と例文

推奨という単語を使用する際には、「〇〇を推奨します」や「△△が推奨している××」のような形で使います。

推奨を使った例文を見てみましょう。

・英語の先生が推奨している辞書を購入してみた

・健康のためにも、朝早く起きて活動することを推奨します

・価格も手ごろで使いやすいこちらの製品を推奨します

推奨の類語

推奨の類語と、それぞれの意味の違いを紹介します。混同しやすい言葉もあるので、意味や使い方の違いをしっかりと確認しましょう。

推薦

「推薦(すいせん)」は「ものや人、団体などを他者にすすめること」です。「薦」という漢字には「複数のものや人の中から選ぶように働きかける」という意味があるため、推奨の類語として使うことができます。

「推薦」の例文は下記のとおりです。

・次期代表には彼を推薦します

・彼女は委員長に推薦された

なお推薦の対象はものや人などに限られるため「疲れが溜まったときには仮眠をとることを推薦する」というような使い方はできません。このような場合は推奨を使います。

奨励

「奨励(しょうれい)」は「物事や行動を他者に強くすすめる」という意味の言葉です。やんわりとすすめるというニュアンスの推奨とは異なり、「比較的強く働きかける」という意味あいがあります。目上の人に「奨励」を使うと失礼にあたるので、使用する際には注意が必要です。

「奨励」の例文は下記となります。

・業績をあげるために、さらなる努力を奨励する

・高齢者には、軽めの運動が奨励されています

推奨の対義語

推奨の対義語を紹介していきます。

非推奨

「非推奨(ひすいしょう)」は推奨に打ち消しの「非」がついた言葉です。IT関連用語として使われるケースが多く、「NGではないが、おすすめはできない」という意味があります。

「使って不具合が生じた場合は自己責任でお願いします」という意味あいも含んでいるため、「非推奨」という記載がある場合は選択を避けた方がいいでしょう。

「非推奨」の例文は下記のとおりです。

・純正品以外は非推奨

・斜め設置は非推奨です

制止

「制止(せいし)」は「他者の発言や行動をおさえとどめる」という意味の言葉です。対象が人の言動になるので、推奨の対義語として使えます。

制止の例文は下記のとおりです。

・彼は上司の制止を振りきって会議室を飛び出した

・押し寄せた群衆を警察が制止している

抑止

「抑止(よくし)」は「おさえつけて活動などをやめさせること」という意味の言葉です。「相手に圧力をかけて抑え込む」という意味あいがあるので、推奨の対義語として使えます。

「抑止」の例文は下記のとおりです。

・ウイルス感染を抑止するために、徹底した対策がなされている

・アメリカの核兵器が抑止力として働いている

推奨の英語表現と例文

推奨の英語表現は「recommend」です。「recommend」には「おすすめする」という意味あいがあるので、推奨の英語表現としてそのまま使うことができます。

・We strongly recommend the introduction of the service

(サービスの導入を強く推奨する)

推奨の意味や英語表現を覚えて使いこなそう

推奨は「物事や人の優れている部分をあげて人にすすめること」という意味の言葉です。「やんわりとすすめる」といった意味あいがあるため強制力はともないません。

ビジネスシーンでも使われる言葉なので、使い方や例文を覚えてスマートに活用できるようにしておきましょう。推奨の類義語と使いわけ方もマスターしておけば語彙力も高まります。