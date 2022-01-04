ショートアニメ「イロドリミドリ」第1話のあらすじと場面カットが公開された。

イロドリミドリは、セガが運営するアーケード音楽ゲーム「CHUNITHM（チュウニズム）」から生まれたガールズバンド。公式YouTubeチャンネルで配信されているマンガ動画を軸にメインストーリーを展開し、オリジナル楽曲のリリースやライブイベントを開催してきた。アニメ第1話「メンバーをゲット！」では、「ライブですごいパフォーマンスができたら、追加で特別な点数がもらえる（らしい）」という学園フェスに関する噂を信じ、単位の危ない明坂芹菜がバンドを結成することに。しかし、集まったメンバーはもれなく個性派揃いで……。アニメは本日1月4日25時に放送スタート。

また“お年玉企画”としてキャラクターの描かれたスマホ用カレンダーを公式サイトにて無料配布されることも発表。1月に芹菜、2月にアリシアナ、3月になずな、4月に凪、5月になるの姿がデザインされた。

ショートアニメ「イロドリミドリ」

放送情報

TOKYO MX：2022年1月4日（火）より毎週火曜日25:00～

AT-X：2022年1月6日（木）より毎週木曜日22:00～

配信情報

Amazon Prime Video、 dアニメストア、 U-NEXT ほか

スタッフ

原作：七条レタス（IOSYS）、 齊藤キャベツ（SEGA）

キャラクター原案：Hisasi

企画：CHUNITHM

監督：田中千駿

シリーズ構成：田中千駿、 石倉礼

キャラクターデザイン：佐藤健史、 後藤香織

美術監督：魏斯曼（St.PILZ）

色彩設計：池田ひとみ

撮影監督：石山智之

編集：柳圭介

音響監督：西山寛基

音楽：D.watt（IOSYS）

デザインサポート：佐藤啓太（SEGA）

アニメーションプロデューサー：映月

アニメーション制作：暁

プロデューサー：小清水純（SEGA）、 跡部泰広（フロントウイング）

アシスタントプロデューサー：植村有紀子（SEGA）、 石坂竜二（フロントウイング）、 河野麗生（フロントウイング）

プロデュース・宣伝：SEGA、 フロントウイング

製作：イロドリミドリ新聞部

キャスト

明坂芹菜：新田恵海

御形アリシアナ：福原綾香

天王洲なずな：山本彩乃

小仏凪：佐倉薫

箱部なる：M・A・O

(c)SEGA