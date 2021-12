お笑いコンビ・EXITが出演する、LINE・LINE:ディズニー ツムツムの新CM「華麗なる 8周年祭 8周年記念ツム」編が、27日より放送される。

LINE・LINE:ディズニー ツムツムの新CM「華麗なる 8周年祭 8周年記念ツム」編に出演したEXIT

新CMでは、「LINE:ディズニー ツムツム」8周年を祝う宴を舞台に、EXITの2人がアゲ国のツムツム好きな王子として、特徴的なヘアスタイルと華麗な衣装を身にまとい登場。りんたろー。は、美を愛するナルシストな第一王子、兼近は、お調子者で他人に優しい甘々な第二王子を演じる。「8」が中央に輝く特注ケーキがある会場で、約130cmもある巨大クラッカーを兼近が操り、チケットなどの報酬が舞い散るなか「ツムツム華麗に! Pon! Pon! Pon!」と王子姿のEXITがリズミカルに踊るといった内容だ。

撮影では、お互いに声を掛け合いながら入念に動きをチェックする仲睦まじい姿をみせたEXIT。手を広げて演技をするシーンでは、手前にいるりんたろー。の手が兼近に被ってしまうと、「あ、被っちゃった」と相方の見え方を気に掛ける場面も見られた。

ソロでの撮影では、チケットなどが舞い散るシーンで、風が強すぎてりんたろー。の首やあご、鼻にテープなどが絡まってしまい、現場では笑いが起こった。また、兼近は巨大クラッカーを持ちながら「とりま、こいつでぶち上げますか!」と威勢の良いセリフを決め、軽々と巨大クラッカーを振りかざして宴のシーンを盛り上げた。

コメントは以下の通り。

■EXIT



今日は、ツムツムが大好きな王子になって、『LINE:ディズニー ツムツム』8周年のお祝いをしてきました。王子の設定は最初緊張したのですが、豪華なセットで途中からテンションアゲアゲになって、いとおかしな収録でした。そんなCMは今日から始まるので、僕らのイケてる王子様姿をぜひチェックしてくれよな! Here we go!

■EXITインタビュー



――撮影の感想を教えてください。

りんたろー。:コマーシャルをやらせていただいたのですけれど、こんな豪華なセットでしかも王子様の姿でやったのは初めてだったので、すごく楽しく新鮮な気持ちでやらせていただきました。チャラ男漫才の次の芸風がこれで決まったかな、という感じがあります。

兼近:大勢の方に準備していただいて、撮影して、みなさんが積み上げてきたものですから、俺はそれを簡単に崩していきたいなと思いました。

りんたろー。:お、ツムツムと絡めてきた!さすがだね~!

――『LINE:ディズニー ツムツム』についてのエピソードを教えてください。

兼近:『LINE:ディズニー ツムツム』を、6年前めちゃくちゃプレイしていた時期があって、その時にいとこのお母さんが無双していたんですよ。いとこのお母さんが、強すぎて心折れてそこから少し距離を置いてしまった時期があったのですが、そのいとこのお母さんはいまだにハート(ゲーム内アイテム)を送ってきますね。

りんたろー。:うちの家族は、本当に同じくらいのレベルなので、すごく仲がいいです。家族ぐるみでやっています!

――今回『LINE:ディズニー ツムツム』のランキング内に実際にEXITさんがプレイした特典が登場します。その意気込みを教えてください。

りんたろー。:本当に悪いですけれど、無双しちゃうと思います。ほかのプレイヤーの皆さんとは距離があいちゃうかもしれないです!

兼近:王子ですから、簡単に負ける訳にはいかないじゃないですか! だから、本当は 1カ月くらい時間ほしいです。王子が負けるのが許せないので、一般市民には負けてられないという気持ちです。

――王子様になりましたが、もし実際にどこかの国の王子様になったらやりたいことを教えてください。

りんたろー。:そうだな……。世界平和を願っています!

兼近:ああ……、願っているのか。王子なのだから、願うだけじゃなくてそれを動かす力があるのだよ!

りんたろー。:兼近王子はどうですか?

兼近:おいしいものをいっぱい食べたいです!

――2022年の抱負を教えてください。

りんたろー。:色々なお仕事をみなさんのおかげでできた 2021年だったので、2022年はツムツムの仕事をもっとやりたいです。

兼近:『LINE:ディズニー ツムツム』ワールドレコードです。