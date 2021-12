嵐の二宮和也が、12日に放送されたラジオ番組『BAY STORM』(bayfm/毎週日曜22:00~22:30)に出演。V6から贈られたプレゼントについて明かしたほか、一ファンとしての熱い思いを語った。

この日の放送で、「これまでもらったものでうれしかったものは何ですか?」という質問を受け、「やっぱり先輩からもらったものは、特段、思い入れが強いですね」と答えた二宮。「V6先輩からもらったベストアルバムがあるんですけど。それに全員サインを書いてもらって、“二宮和也くんへ”って書いてもらったものがあるんですよ」と、V6からのプレゼントを紹介しつつ、つい最近も、少年隊からベストアルバムをプレゼントされたことを明かし、「2人が退所された後だったかな? なんか名前もいただいちゃって。それはマジで本当にうれしいですよね」と声を弾ませた。

また、V6のサイン入りアルバムについて、二宮は、「めちゃくちゃうれしいですし、ずっと持ってます。本当に熱かったですね。うれしいですね」と大喜びしたことを述懐。「自分はやったことないから……。嵐が“5×20”(ベストアルバム「5×20 All the BEST!! 1999-2019」)を出したときに、後輩に一人ずつ名前を書いて送ったかっていうと、送ってないんですよ」と打ち明けながら、「V6だって、別にそのとき解散するなんて話じゃなくて、単にベスト盤が出たときに書いてくれて。しかも、こっちはお願いもしてないのにいただいたんですよ」と感激しきりだった。

そんな二宮は、先月、自身の公式YouTubeチャンネルで、V6のラストライブを鑑賞した1日を公開し、“ファン”としての思いを吐露。この日も、「本当に良い人たちだからね。あの人たち全員。先輩は先輩ですけど、僕はファンだと思ってるので」と尊敬の念を込めて語り、改めて、「そうやって、後輩に名前付きで全員のサインを書くっていう。あの人柄がやっぱりついてくるよね。後輩としてもだけど、ファンとしたらやっぱり、“この人たち、楽しい人たちだな”って思う」と、ファン目線でV6の魅力について熱弁していた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。