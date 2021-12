動画配信サービス・TVerの無料配信企画「TVerフェス!WINTER2021」が開催中。既に配信中のものを含め、12月から1月にかけて約200作品におよぶドラマ・アニメ・バラエティ番組の無料配信が行われる。

ドラマは「のだめカンタービレ」や「凪のお暇」、「咲-Saki-」「あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。」「新米姉妹のふたりごはん」など100作品以上がラインナップされた。アニメでは「Free!」や「けいおん!」といった過去のタイトルから、「トロピカル~ジュ!プリキュア」「東京リベンジャーズ」など最新のものまでが順次無料配信される。配信作品は記事末尾のリストで、配信スケジュールの詳細はTVerの各作品ページで確認を。

「TVerフェス!WINTER2021」配信スケジュール

ドラマ

配信中

「京阪沿線物語~古民家民泊きずな屋へようこそ~」

「駐在刑事 Season2」

「CHEAT チート~詐欺師の皆さん、ご注意ください」

「テレビ演劇 サクセス荘2」

「マザー・ゲーム~彼女たちの階級~」

「99.9 -刑事専門弁護士-」

「99.9 -刑事専門弁護士- SEASONII」

「花より男子」

「ドラマSP お花のセンセイ」

「素直になれなくて」

「GOLD」

「若者たち2014」

「ラヴソング」

「ドラゴン桜」(2005年)

「下町ロケット 特別総集編」

「着飾る恋には理由があって」

「共演NG」

「孤独のグルメ Season6」

「玉川区役所 OF THE DEAD」

「死幣-DEATH CASH-」

「架空OL日記」

「歌舞伎町弁護人 凛花」

「逃亡花」

「38歳バツイチ独身女がマッチングアプリをやってみた結果日記」

「テレビ演劇 サクセス荘2 mini」

「Q10」

「過保護のカホコ」

「同期のサクラ」

「緊急取調室」(2021年)

「にじいろカルテ」

「アリバイ崩し承ります」

「奪い愛、冬」

「ホリデイラブ」

「あなたの番です」

「未解決の女 警視庁文書捜査官 Season2」

「咲-Saki-」

「咲-Saki-阿知賀編 episode of side-A」

「必殺仕事人2019」

「必殺仕事人2020」

「棘の街」

「夏樹静子作家生活40周年記念作品 天使が消えていく」

「あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。」

「無痛~診える眼~ 」

「いつかこの恋を思い出してきっと泣いてしまう」

「問題のあるレストラン」

「いつもふたりで」

「のだめカンタービレ」

「それでも、生きてゆく」

「高校入試」

「カラマーゾフの兄弟」

「コンフィデンスマンJP」

「女帝 薫子」

「おっさんずラブ」

「民王」

「都市伝説の女」

「ギルティ~この恋は罪ですか?~」

「秘密」

「ザ・ドクター」

「セーラー服と機関銃」

「中学聖日記」

「凪のお暇」

「お墓から見たニッポン」(SEASON1~4)

12月11日~

「恋ノチカラ」

「昼顔~平日午後3時の恋人たち~」

「アライブ がん専門医のカルテ」

「ブスだってI LOVE YOU」

「僕とシッポと神楽坂」

「ドラマスペシャル 叡古教授の事件簿」

12月12日~

「下町ロケット」

「新参者」

「初めて恋をした日に読む話」

「テレビ演劇 サクセス荘3」

12月13日~

「恋がヘタでも生きてます」

「珈琲いかがでしょう」

12月14日~

「新宿セブン」

12月15日~

「孤独のグルメ Season7」

「ヴァンパイア・ヘヴン」

12月16日~

「花より男子2(リターンズ)」

「ウチの娘は、彼氏が出来ない!!」

「トドメの接吻」

「私たちはどうかしている」

「家売るオンナ」

「家売るオンナの逆襲」

「エースをねらえ!」

「TEAM -警視庁特別犯罪捜査本部-」

「ハケン占い師アタル」

「新米姉妹のふたりごはん」

「女子グルメバーガー部」

12月17日~

「プロポーズ大作戦」

「ラスト・フレンズ」

「マリーミー!」

12月18日~

「ようこそ、わが家へ」

「フリーター、家を買う。」

12月19日~

「あなたの番です 特別編」

12月20日~

「高嶺の花」

「坊っちゃん」

「マジすか学園」

12月21日~

「100文字アイデアをドラマにした!」

「デザイナー 渋井直人の休日」

12月22日~

「相棒 元日SP season14」

「相棒 元日SP season15」

「相棒 元日SP season16」

「相棒 元日SP season17」

「相棒 元日SP season18」

「相棒 元日SP season19」

「GIVER 復讐の贈与者」

「ラストチャンス 再生請負人」

12月23日~

「あなたの番です -反撃編-」

「王様のレストラン」

「にぶんのいち夫婦」

「神酒クリニックで乾杯を」

12月24日~

「結婚できない男 」

「まだ結婚できない男」

「TWO WEEKS」

「DIVER-特殊潜入班-」

「ピーナッツバターサンドウィッチ」

「イチケイのカラス」

「僕らは恋がヘタすぎる」

「孤独のグルメ Season8」

「テレビ演劇 サクセス荘3 mini」

12月25日~

「過保護のカホコ 2018~ラブ&ドリーム~」

「知らない人んち(仮)」

「鈴木先生」

「リミット」

12月26日~

「真犯人フラグ」

12月27日~

「フリーター、家を買う。スペシャル」

「アノニマス~警視庁“指殺人”対策室~」

「さすらい温泉 遠藤憲一」

12月28日~

「七人の秘書」

「先生を消す方程式。」

「ハコヅメ ~たたかう!交番女子~」

「マジすか学園2」

1月3日~

「マジすか学園3」

1月14日~

「コンフィデンスマンJP 運勢編」

アニメ

配信中

「Free!」

「呪術廻戦」

「闇芝居」一期

「闇芝居」二期

「やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。」

「現実主義勇者の王国再建記」

12月12日~

「トロピカル~ジュ!プリキュア」

12月15日~

「闇芝居」三期

「闇芝居」四期

12月17日~

「中二病でも恋がしたい!」

12月22日~

「やくならマグカップも」

「やくならマグカップも 二番窯」

「フルーツバスケット 1st Season」

12月24日~

「やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。続」

「けいおん!」

12月25日~

「ぼのぼの」

「SSSS.DYNAZENON」

「東京リベンジャーズ」

「乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…X」

「100万の命の上に俺は立っている」

「魔法科高校の優等生」

「結城友奈は勇者である-大満開の章-」

「BLUE REFRECTION RAY/澪」

「ましろのおと」

「白い砂のアクアトープ」

「月が導く異世界道中」

「カノジョも彼女」

「半妖の夜叉姫」弍の章

12月26日~

「サクガン」

12月29日~

「Deep Insanity THE LOST CHILD」

1月1日~

「でーじミーツガール」

1月7日~

「けいおん!!」

1月14日~

「中二病でも恋がしたい!戀」

※配信開始時刻や配信期間は作品によって異なります。

※数話ずつ段階的に配信される作品があります。

※配信予定日や配信コンテンツは予告なく変更される場合があります。