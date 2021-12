スマホゲーム『アズールレーン』×料理の公式スピンオフ「アズールレーン スマイルディッシュ!」の第1巻が登場している。

「アズールレーン スマイルディッシュ!」は、アプリ「マンガドア」独占配信作。各陣営のKAN-SENが振る舞う自慢の美味しい料理が目白押しの内容となっている。描き下ろしショートコミックも収録されている。

(C)︎neon./BUSHIROAD MEDIA (C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved. (C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.