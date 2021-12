「あしからず」とは、「気を悪くしないでほしい」という意味の言葉です。メールや手紙など、ビジネスシーンで目にする機会が多く、文末に書かれていると丁寧な印象のある表現といえます。

本記事では、「あしからず」の正しい意味や使い方を例文とともにわかりやすく解説します。また「あしからず」の言い換え表現も紹介しますので、参考にしてください。

「あしからず」の漢字表記は「悪しからず」です。古語である「悪し(あし)」の未然形「悪しから」に、打ち消しの助動詞「ず」を足したもので、実際に書く場合は基本的にひらがな表記が用いられます。

「あしからず」は「悪く思わないでほしい」、「気を悪くしないでほしい」との意味を込めて使用されます。断りを入れる相手に対して、不快感を与えないようにする目的で用いられる表現方法のひとつととらえましょう。

「あしからず」を使用するシーンとしては、相手の意向に添う返答ができないときに使います。「あしからず」は残念で申し訳ない気持ちを伝えるのに有効な言葉です。

将来的に相手に対して迷惑をかける可能性がある場合も「あしからず」が使われます。事前に断りを入れておきたい事柄があるときは、文章内で「あしからず」を使用するといいでしょう。

「あしからず」を使う際、目上の人へのメールや手紙には、失礼のないよう「あしからず」の代わりとなる類語を用いたいところですよね。

ここでは、ビジネスにふさわしい「あしからず」の言い換え表現を紹介します。

「恐れ入りますが」は、文章の頭に使用することで「あしからず」と同じ気持ちを表すことができます。

「あしからず」の代わりに「申し訳ございませんが」「申し訳ありませんが」と表現しても問題ありません。

「恐縮でございますが」は、希望に添えないことを申し訳なく思うときには使用できます。「恐縮ですが」と短縮した形でも問題ありません。

「何卒」や「どうか」も「あしからず」と似た意味の言葉です。文頭などに置いて使用します。

「お含みおきください」は「あしからず」と違い、文末で使用される言葉です。「物事を心に留めてほしい」という意味を持ちます。

「せっかくですが」には、「~してくれたのにもかかわらず」の意味があります。丁寧な文章を作成するときは、頭に「せっかくですが」や「せっかくのお話ですが」などとつけるのが好ましいでしょう。

「あしからず」の英語表現は「don't get me wrong(, but) ……」または「I'm sorry」となります。「don't get me wrong(, but) ……」は「誤解しないでいただきたいのですが」の意味です。

・I may say this and that, but don't get me wrong. (あれこれと口を出すかもしれないが、誤解しないでほしい。)

「I'm sorry」や「excuse me」でも「すみません = あしからず」として使用できます。文脈を考慮しながら使い分けるといいでしょう。

・I am not going to be able to attend the meeting next week. Sorry about that.

(来週の会議には参加できそうにありません。あしからず。)

・Due to an urgent matter, I will not be able to attend the meeting, please excuse me.

(急用のため会議は欠席します、あしからず。)