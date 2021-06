ビジネスシーンで多く使われている言葉のひとつ「ご容赦」。よくメールなどで見かける表現ですが、利用シーンによって複数の意味あいがあるため、使い方には注意が必要です。

本記事では、「ご容赦」「ご容赦ください」の読み方と基本的な意味・使い方、間違った使い方について解説します。ビジネスシーンでよく見かける「ご容赦」を断りの意味で使うケースについても触れるとともに、シーン別の例文や、類語表現についてもまとめました。

「ご容赦」とは、相手に許しを請うことで、「ごようしゃ」と読みます。「容赦」で「許す」という意味になり、「ご」がつくことで尊敬語となり、相手の許しを請う、という意味になります。

「容赦」とする場合は「あなたの行為を私は容赦しない」のように、自分にも相手にも使える言葉です。しかし「ご容赦」になると、自分には使えない点に注意してください。

ご容赦は、基本的に「ご容赦ください」や「ご容赦願います」などのフレーズで使われます。いずれもビジネスメールではよく見かける表現で、相手に許しを請う意味として用いられます。

ビジネスメールでは、将来的に発生する可能性のある過失に対して、事前にお断りしておく、という「予防線」としての使い方も見られます。

例えば、相手に料金の支払いがない相手に、再び請求メールを送る場合などに、文末によく使われるのが、「行き違いですでに対応いただいている場合はご容赦ください」という表現です。相手が対応済みなのに入れ違いで依頼メールを出している可能性を考慮し、非礼があった場合のために事前に許しを請う場合につかいます。

「ご容赦」は、相手側に許しを請う表現ですが、あきらかにこちら側に不手際があった場合は、謝罪の表現にしなければ失礼に当たります。

例えば「弊社の事情により、別商品を配送しました。何卒ご容赦くださいませ」と連絡が来たらどうでしょうか。多くの人は、相手側の事情なのになぜこちら側が一方的に譲歩する必要があるのか、と怒り出すのではないでしょうか。このような場合は、「大変申し訳ございません」などの謝罪の言葉とともに、今後の対応について伝えておく必要があります。

こちら側の事情で間違い・ミスなどを発生させてしまった場合は、「ご容赦」という表現を使わず、丁寧に謝罪しましょう。

「ご容赦」は相手に許しを請う言葉です。ただ、ビジネスメールでは、相手に対して断りの意味で用いるケースが一般的です。依頼をお断りすることで相手の気分を害することに対する謝罪や、行き違いに対する事前の断りの例を紹介します。

相手の要求や依頼事項を断らなければならない場合は「ご容赦」という表現で相手の許しを請う形式を取りつつ、暗にお断りの意思を伝えます。

何かの催促のメールを出す際、相手と行き違いになる可能性を考慮し、前もって許しを請う、という意味で「ご容赦」という表現を使います。

ここからは、具体的なビジネスシーン別に、「ご容赦」の例文を、ビジネスメール形式で紹介します。

「ご容赦」にはいくつかの類語や言い換え表現や、類似表現があります。さまざまな表現を知り、表現の幅を広げましょう。

「ご容赦ください」では謝罪の意が少し弱いと感じる場合は、以下のように言葉を補い謝罪の意を強調しましょう。

「ご容赦」は、依頼や要望を断る際に使えます。この場合の類似表現としては、「いたしかねます」や「難しいかと存じます」などがあるため状況に応じて使い分けましょう。

「ご容赦ください」をわかりやすく表現したのが「お許しください」になります。

「了承」は、事情をくんで納得するという意味の言葉で、「ご了承ください」になると、相手に納得してくださいと依頼する表現となります。

相手に理解を求める敬語表現で、「ご容赦ください」と同じような場面で利用できます。

「ご容赦」は英語で以下のように表現できます。日本語の「ご容赦ください」が許しを請う意味に対し、英語では「相手の許しに感謝する」という表現になります。

・I appreciate your understanding

(あなたの理解に感謝します=ご容赦ください)

・Thank you for your patience and understanding

(ご辛抱とご理解に感謝します=ご辛抱とご理解くださいますよう、ご容赦ください)

・Please accept my humble apologies

(私のお詫びを受け入れてください=どうかご容赦ください)