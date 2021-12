ウォルト・ディズニー・ジャパンが12月5日11時、東京・新宿大通りに日本最大のディズーストア新旗艦店「ディズニーフラッグシップ東京(Disney FLAGSHIP TOKYO)」をグランドオープンする。オープン前に開催されたメディア向けの内覧会に行ってきた。

「ディズニーフラッグシップ東京(Disney FLAGSHIP TOKYO)」(東京都新宿区)は新宿駅から徒歩3分の新宿大通りにある

豊富な品揃え、限定アイテムも多数!

最大の見どころは、なんといっても豊富な品揃え。B1F、1F、2Fの3フロア、総面積約1,710m2に幅広いラインナップを展開している。グランドオープンを記念したアイテムも多数登場。「東京ディズニーリゾート」や海外のディズニーパーク&リゾートで販売されているラインナップから選りすぐりの商品も取り扱う。

※東京ディズニーリゾートの商品は、12月5日~25日の期間限定販売で、クリスマスを盛り上げるスペシャルグッズとなる。

中でも特に注目のアイテムを紹介しよう。

オープン記念のお祝いムードなアート

グランドオープンのためのスペシャルなアートを用いたアイテム。カラフルなバルーンやコンフェッティが舞う中で、ミッキー&フレンズが特別な日を盛り上げる、華やかでお祝いムードたっぷりのアートは、今回のために描き起こされたのだとか。

ぬいぐるみやピンバッジといったコレクタブルアイテムはもちろん、マグカップやトートバッグなども。高級チョコレートブランド「GODIVA(ゴディバ)」と共同企画した缶入りチョコレートも登場する。

世界のパーク&リゾートの貴重なアイテム

「ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート」の50周年を記念したアイテムから、フィギュアやアパレル、ロサンゼルス発のファッションブランド「Loungefly(ラウンジフライ)」のバッグなどが登場。

ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートのエプコットにあるイタリア館から、ヴェネツィアの雰囲気をモチーフにしたホーム雑貨なども販売される。

プリントで好みのオーダーメイド商品に

オーダーメイド商品「D-Made」のラボを実店舗として初の展開。店舗限定アートを含む50種類以上のアートをTシャツやパーカー、トートバッグなどにプリントして、好みのアイテムを作ることができる。

「ピクサー」「スター・ウォーズ」「マーベル」も充実

各フランチャイズからの商品ラインナップも充実している。「ピクサー」「スター・ウォーズ」「マーベル」のアイテムは、ファンに人気のキャラクターや作品のシーンをもとにしたグランドオープン記念限定デザイン。D-Madeのラボにはナショナルジオグラフィックのアートが初登場する。

フランク ミュラー×『ファンタジア』

スイス高級機械式腕時計ブランド「フランク ミュラー」とディズニーストア初の共同企画。独創的なデザインのトノウ カーベックスモデルに、映画『ファンタジア』のアートが用いられた。販売本数各20本で、抽選予約販売(応募期間は終了)。価格は、ホワイト286万円、ブルー302万5,000円。

ヒグチユウコ×『ふしぎの国のアリス』

画家・絵本作家として活動する人気アーティスト、ヒグチユウコさんとディズニーストアが共同企画したコレクション「Disney ARTISTCOLLECTION by YUKO HIGUCHI」の第2弾(12月10日発売)。今回は、ヒグチユウコさんの美しいアートで『ふしぎの国のアリス』がミステリアスかつ独創的なデザインで表現されている。

ヒグチユウコさんとディズニーストアが共同企画したコレクション「Disney ARTISTCOLLECTION by YUKO HIGUCHI」第2弾(一部商品を除き、全国のディズニーストア店舗ならびにショップディズニーでも販売される)

渡辺直美インスパイア「ユニベアシティ」

お笑い芸人渡辺直美さんにインスパイアされた、ディズニーストアオリジナルキャラクター「UniBEARsity(ユニベアシティ)」のペパロニ第2弾商品。今回は、ペパロニがステージで華やかにパフォーマンスを披露する姿を表現。ぬいぐるみと専用コスチュームに加え、トートバッグやスウェット、メイクブラシなども。

ウォルト・ディズニーの言葉×サステナブル

勇気を与えてくれるウォルト・ディズニーの言葉をフィーチャーした特別なアイテム。オーガニックコットンを素材に用いたTシャツやトートバッグなどのファッショングッズ、石灰石からできた素材を使ったマスクケース、クリアファイルを展開する。

ディズニーの世界観に没入できる店舗デザイン

そんな豊富な商品が並ぶ店舗は、デザインも旗艦店ならでは。まず入り口では映像が流れる440インチ超のLEDビジョン「ウェルカムビジョン」(オープン直後は未稼働、稼働時期についてはホームページ等で案内)がゲストをお出迎え。店内に入って見上げると頭上に「LEDミッキー」が輝く。

店内各所の出入り口に設置されたゲート型のデジタルサイネージ「マジカルデジタルポータル」でも、人気キャラクターやストーリーの映像が流れる。

ゲート型のサイネージにも注目

中央の螺旋階段を上がって2階には、ミッキーのスタチューが!

「ショールーム」では、シーズナルイベントやポップアップなど、テーマにあわせた演出が行われる。オープン時はクリスマスをテーマにして装飾されている。

また、店内の内装もよく見ると、ディズニー、ピクサー、スター・ウォーズ、マーベルの象徴的なアイコンを組み合わせた特別なパターン柄。

壁にも注目

キャストメンバーは、ファッションブランド「KEITAMARUYAMA」プロデュースの限定キャストコスチュームを着用している。各フランチャイズの専門知識があることを示すバッジを付けたスペシャリティキャストたちだ。

「想像の、その先へ」がコンセプトの同店。ディズニーの世界観に没入し、"究極のディズニーショッピング"を楽しんでみてはいかがだろうか。

なお、オープンから一定期間は、アプリから事前予約した人から優先での入店(予約が無い場合、混雑状況により入店ができない)。また、商品によっては別途購入予約が必要となる。

(C) Disney (C)Disney/Pixar (C) & TM Lucasfilm Ltd. (C)2021 MARVEL