峰倉かずや原作によるTVアニメ「最遊記RELOAD -ZEROIN-」が、2022年1月6日よりTOKYO MX・BS11・AT-Xにて順次放送・配信開始。併せてメインスタッフ、宣伝PV、三蔵のキャラクターPVが公開された。

監督は高田美里、シリーズ構成は横手美智子と松井亜弥、キャラクターデザイン・プロップデザイン・総作画監督は小倉典子が担当。また「最遊記RELOAD -ZEROIN-」の先行上映会が12月12日に東京・ユナイテッドシネマ アクアシティお台場で開催されることも明らかに。玄奘三蔵役の関俊彦、孫悟空役の保志総一朗、沙悟浄役の平田広明、猪八戒役の石田彰が登壇する。

さらに「最遊記」シリーズ25周年を記念し、4月2日・3日に「最遊記FESTA 2022」の開催が決定。3日はキャスト陣が登壇するステージイベントも実施される。同イベントのチケット優先販売申込券が、12月22日発売のDVD「『最遊記朗読劇』～Nothing to give～」に封入される。また「最遊記FESTA 2022」の開催決定を記念したPVもお目見えした。同PVは本日11月29日18時30分以降、東京・新宿ユニカビジョンでも上映予定だ。

TVアニメ「最遊記RELOAD -ZEROIN-」先行上映会

日時：2021年12月12日（日）17:00～、18:40～

会場：東京都 ユナイテッドシネマ アクアシティお台場 スクリーン3

出演者：関俊彦、保志総一朗、平田広明、石田彰

料金：2500円

TVアニメ「最遊記RELOAD -ZEROIN-」

放送情報

AT-X：2022年1月6日（木）より毎週木曜日23:00～

TOKYO MX：2022年1月6日（木）より毎週木曜日24:30～

BS11：2022年1月6日（木）より毎週木曜日24:30～

MBS：2022年1月8日（土）より毎週土曜日27:08～

スタッフ

原作：峰倉かずや（月刊Comic ZERO-SUM/一迅社刊）

監督：高田美里

シリーズ構成：横手美智子、松井亜弥

キャラクターデザイン・プロップデザイン・総作画監督：小倉典子

美術監督：深井絵梨香

美術設定：青木智由紀、イノセユキエ

色彩設計：野地弘納

CGディレクター：山崎嘉雅

撮影監督：後藤晴香

編集：梅津朋美

音楽：白戸佑輔

音楽制作：ランティス

音響監督：高桑一

アニメーションプロデューサー：柴宏和

アニメーション制作：ライデンフィルム

キャスト

玄奘三蔵：関俊彦

孫悟空：保志総一朗

沙悟浄：平田広明

猪八戒：石田彰



ヘイゼル＝グロース：遠近孝一

ガティ＝ネネホーク：小山力也

烏哭三蔵、你健一：大塚芳忠

光明三蔵：宮本充