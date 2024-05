さくらももこ「ちびまる子ちゃん」と静岡の酒蔵・初亀醸造のコラボ日本酒2種類が5月25日に発売決定。本日5月7日に酒繋オンラインショップにて予約販売が開始された。

「ちびまる子ちゃん」と初亀醸造のコラボは2021年に初めて実施され、今年で4回目となる。「純米大吟醸 父ヒロシ Vintage 2024」のデザインのテーマは“縁起物”。1年間の邪気を払い、長寿を願って正月に呑むお屠蘇をイメージし、銚子の中からひょっこりと顔を出すヒロシが描かれた。ボトルには“酒米の王様”と称される山田錦を贅沢に磨き、丁寧な手仕事で醸された日本酒が詰められる。南国果実を思わせる香りとリッチな甘味が口の中で広がる味わいに仕上げられた。木箱付きで価格は税込1万4520円。“フジサン”にちなみ、223本限定にてシリアルナンバー入りで販売される。

楽しげに飛び跳ねるヒロシが描かれたのは「純米吟醸 父ヒロシ Vintage 2024」。ボトルに入る日本酒は「ちびまる子ちゃん」の舞台である静岡の水、米、酵母を用いており、飲むと爽やかな香りと酒米・誉富士由来の優しい甘味が口の中に広がる。価格は税込3630円。5月25日には発売を記念して、ちびまる子ちゃんランドを有する静岡・エスパルスドリームプラザ内にてコラボ日本酒のお披露目販売会が開催される。

(c)さくらプロダクション/日本アニメーション (c)Hatsukame Sake Brewery Co., Ltd. (c)Nexus Co., Ltd.