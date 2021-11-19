12月31日（木）に放送される「第72回NHK紅白歌合戦」の出場歌手が発表された。
今回発表された出場歌手は紅組22組、白組21組、企画コーナー1組の計44組。紅組ではAwesome City Club、上白石萌音、BiSH、millennium parade×Belle（中村佳穂）、白組ではKAT-TUN、Snow Man、DISH//、平井大、布袋寅泰、まふまふが初出場を果たす。
millennium parade×Belle（中村佳穂）は細田守監督の映画「竜とそばかすの姫」のメインテーマを担当したコラボレーションユニット。Snow Manは昨年出場が決定していたがメンバーの新型コロナウイルス感染により放送1週間前に辞退しており、今回が念願の初出場となる。布袋寅泰は2018年に石川さゆりの「天城越え」にコラボレーションゲストとして出演しているが、個人での出場は今回が初。
またBUMP OF CHICKENは2015年に「COUNTDOWN JAPAN 15/16」の会場からの生中継で出場して以来6年ぶりに出場。このほか特別企画として松平健が「マツケンサンバII」を披露する。
2年ぶりに有観客で行われる今年の「紅白歌合戦」は、例年会場として使用している東京・NHKホールが改修工事中のため東京・東京国際フォーラム ホールAより生放送される。司会は大泉洋、川口春奈、和久田麻由子アナウンサー。
第72回NHK紅白歌合戦 出場歌手（五十音順・カッコ内は出場回数）
紅組
AI（4）
あいみょん（3）
石川さゆり（44）
Awesome City Club（初）
上白石萌音（初）
坂本冬美（33）
櫻坂46（2）
天童よしみ（26）
東京事変（2）
NiziU（2）
乃木坂46（7）
Perfume（14）
BiSH（初）
日向坂46（3）
松田聖子（25）
MISIA（6）
水森かおり（19）
milet（2）
millennium parade×Bell（中村佳穂）（初）
薬師丸ひろ子（2）
YOASOBI（2）
LiSA（3）
白組
KAT-TUN（初）
関ジャニ∞（10）
King & Prince（4）
郷ひろみ（34）
GENERATIONS from EXILE TRIBE（3）
純烈（4）
鈴木雅之（4)
SixTONES（2）
Snow Man（初）
DISH//（初）
BUMP OF CHICKEN（2）
氷川きよし（22）
平井大（初）
福山雅治（14）
星野源（7）
布袋寅泰（初）
まふまふ（初）
三山ひろし（7）
宮本浩次（2）
山内惠介（7）
ゆず（12）
“カラフル”特別企画
松平健「マツケンサンバII」
NHK総合「第72回NHK紅白歌合戦」
2021年12月31日（金）19:30～23:45
※中断ニュースあり
※ほかBS4K、BS8K、NHKラジオ第一で放送