12月31日（木）に放送される「第72回NHK紅白歌合戦」の出場歌手が発表された。

今回発表された出場歌手は紅組22組、白組21組、企画コーナー1組の計44組。紅組ではAwesome City Club、上白石萌音、BiSH、millennium parade×Belle（中村佳穂）、白組ではKAT-TUN、Snow Man、DISH//、平井大、布袋寅泰、まふまふが初出場を果たす。

millennium parade×Belle（中村佳穂）は細田守監督の映画「竜とそばかすの姫」のメインテーマを担当したコラボレーションユニット。Snow Manは昨年出場が決定していたがメンバーの新型コロナウイルス感染により放送1週間前に辞退しており、今回が念願の初出場となる。布袋寅泰は2018年に石川さゆりの「天城越え」にコラボレーションゲストとして出演しているが、個人での出場は今回が初。

またBUMP OF CHICKENは2015年に「COUNTDOWN JAPAN 15/16」の会場からの生中継で出場して以来6年ぶりに出場。このほか特別企画として松平健が「マツケンサンバII」を披露する。

2年ぶりに有観客で行われる今年の「紅白歌合戦」は、例年会場として使用している東京・NHKホールが改修工事中のため東京・東京国際フォーラム ホールAより生放送される。司会は大泉洋、川口春奈、和久田麻由子アナウンサー。

第72回NHK紅白歌合戦 出場歌手（五十音順・カッコ内は出場回数）

紅組

AI（4）

あいみょん（3）

石川さゆり（44）

Awesome City Club（初）

上白石萌音（初）

坂本冬美（33）

櫻坂46（2）

天童よしみ（26）

東京事変（2）

NiziU（2）

乃木坂46（7）

Perfume（14）

BiSH（初）

日向坂46（3）

松田聖子（25）

MISIA（6）

水森かおり（19）

milet（2）

millennium parade×Bell（中村佳穂）（初）

薬師丸ひろ子（2）

YOASOBI（2）

LiSA（3）

白組

KAT-TUN（初）

関ジャニ∞（10）

King & Prince（4）

郷ひろみ（34）

GENERATIONS from EXILE TRIBE（3）

純烈（4）

鈴木雅之（4)

SixTONES（2）

Snow Man（初）

DISH//（初）

BUMP OF CHICKEN（2）

氷川きよし（22）

平井大（初）

福山雅治（14）

星野源（7）

布袋寅泰（初）

まふまふ（初）

三山ひろし（7）

宮本浩次（2）

山内惠介（7）

ゆず（12）

“カラフル”特別企画

松平健「マツケンサンバII」

NHK総合「第72回NHK紅白歌合戦」

2021年12月31日（金）19:30～23:45

※中断ニュースあり

※ほかBS4K、BS8K、NHKラジオ第一で放送