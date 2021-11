2021年12月3日(金)より公開される新作アニメーション『ARIA The BENEDIZIONE (アリア ザ ベネディツィオーネ)』を記念し、ARIAテレビシリーズと劇場版の名場面を振り返るロングPVが公開された。

本作は天野こずえが描いた未来形ヒーリングコミック『ARIA』のアニメシリーズの新作。2005年に『ARIA The ANIMATION』からアニメシリーズがスタートし、2006年に『The NATURAL』、2007年に『The OVA ~ARIETTA~』、2008年に『The ORIGINATION』、2015年に完全新作アニメーション『ARIA The AVVENIRE』が制作された。そして、TVアニメ放送開始15周年の記念作品として、3月に公開された『ARIA The CREPUSCOLO』に続き、『ARIA The BENEDIZIONE』が蒼のカーテンコール最終章を飾る。

今回公開されたロングPVは、牧野由依の「ウンディーネ~2021 edizione~」に乗せてARIAテレビシリーズと劇場版の名場面を織り交ぜながら、ARIAの軌跡を辿る映像となっており、過去のシリーズから『ARIA The BENEDIZIONE』へと連なる構成と多くのキャラクターが登場する。『ARIA The BENEDIZIONE』の新規映像も使用され、シリーズのフィナーレに向けて期待がさらに高まる。

●『ARIA The BENEDIZIONE』ロングPV

そしてYouTube松竹チャンネルでは、ARIAテレビシリーズのセレクション配信を実施。藍華と晃の温かい絆が感じられるエピソードがピックアップされるので、こちらも注目しておきたい。

『ARIA The BENEDIZIONE』は、2021年12月3日(金)の公開予定(配給:松竹ODS事業室)。各詳細は公式サイトにて。

(C)2021 天野こずえ/マッグガーデン・ARIAカンパニー