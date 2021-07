TVアニメ『ARIA The ANIMATION』放送開始15周年記念作品となる蒼のカーテンコール最終章『ARIA The BENEDIZIONE』の今冬の公開を記念し、アニメ「ARIA」シリーズ初となる公式展示会『ARIA The MEMORIA ~ネオ・ヴェネツィア国際映画祭~』の開催が決定した。

公式展示会は、2021年8月26日(木)~9月12日(日)の期間にマルイシティ横浜にて開催。そのほかPOPUPショップが神戸マルイ、博多マルイでも順次開催予定となっている。

歴代アニメシリーズの原画や、佐藤順一監督によるアニメ制作時の企画資料、アニメアフレコ台本など貴重な展示物の数々をはじめ、今回「ネオ・ヴェネツィア国際映画祭でシリーズ作品を振り返る」というコンセプトに合わせて特別に描き下ろされた、灯里たちがドレスアップしたオリジナルイラスト・ミニキャライラストも初公開。そのほかARIAカンパニーのミニチュア模型、新規オリジナルグッズ、入場者特典など盛り沢山の内容となる。

ミニキャライラスト

なお混雑緩和のため、開催初日4日間の入場は事前抽選となり、本日から8月1日(日)23:59まで抽選申込を受け付ける(当落発表日:8月4日(水)頃を予定)。

『ARIA The BENEDIZIONE』は、2021冬の公開予定(配給:松竹ODS事業室)。各詳細は公式サイトにて。

(C)2021 天野こずえ/マッグガーデン・ARIAカンパニー