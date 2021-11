“小説を音楽にするユニット”YOASOBIの「夜に駆ける」が10日、Spotifyの「過去5年間に国内で最も再生された曲」で1位を獲得した。

Spotify 国内サービス開始からの5年間を振り返るランキング

YOASOBIは、コンポーザーのAyase、ボーカルのikuraからなる音楽ユニット。今回、ランキング1位を獲得した「夜に駆ける」は、2019年11月に発表したデビュー曲で、公開直後から注目を集め、2020年には「年間Billboard JAPAN総合ソング・チャート“JAPAN HOT 100”」で総合1位に輝いたYOASOBIの代表曲である。

また同曲は、そのほか「過去5年間に海外で最も再生された日本のアーティストの楽曲」で8位、「1億再生を突破した日本のアーティストの楽曲」にも「群青」「怪物」とともにランクイン。

Spotifyはそのほかにも、過去5年間を振り返る様々なランキングを発表しており、YOASOBIは「過去5年間に国内で最も再生されたアーティスト」で4位、「過去5年間に海外で最も再生された日本のアーティスト」で9位を獲得した。

【Spotifyランキング】

■過去5年間に国内で最も再生された楽曲

1. 夜に駆ける/YOASOBI

2. Pretender/Official髭男dism

3. Dynamite/BTS

4. 白日/King Gnu

5. ドライフラワー/優里

6. 115万キロのフィルム/Official髭男dism

7. I LOVE…/Official髭男dism

8. マリーゴールド/あいみょん

9. 裸の心/あいみょん

10. 宿命/Official髭男dism



■過去5年間に国内で最も再生されたアーティスト

1. BTS

2. Official髭男dism

3. あいみょん

4. YOASOBI

5. TWICE

6. ONE OK ROCK

7. Mrs. GREEN APPLE

8. King Gnu

9. back number

10. 嵐



■過去5年間に海外で最も再生された日本のアーティストの楽曲

1. unravel/TK from 凛として時雨

2. Tokyo Drift (Fast & Furious) - From "The Fast And The Furious: Tokyo Drift" Soundtrack/Teriyaki Boyz

3. 紅蓮華/LiSA

4. シルエット/KANA-BOON

5. ブルーバード/いきものがかり

6. 廻廻奇譚/Eve

7. ピースサイン/米津玄師

8. 夜に駆ける/YOASOBI

9. 狂乱 Hey Kids!!/THE ORAL CIGARETTES

10. crossing field/LiSA



■過去5年間に海外で最も再生された日本のアーティスト

1. ONE OK ROCK

2. RADWIMPS

3. LiSA

4. 澤野弘之

5. Linked Horizon

6. 米津玄師

7. 久石譲

8. Aimer

9. YOASOBI

10. Eve



■1億再生を突破した日本のアーティストの楽曲(19曲)

1. 夜に駆ける/YOASOBI

2. 紅蓮華/LiSA

3. unravel/TK from 凛として時雨

4. Tokyo Drift (Fast & Furious) - From "The Fast And The Furious: Tokyo Drift" Soundtrack/Teriyaki Boyz

5. 廻廻奇譚/Eve

6. Pretender/Official髭男dism

7. シルエット/KANA-BOON

8. インフェルノ/Mrs. GREEN APPLE

9. ブルーバード/いきものがかり

10. 白日/King Gnu

11. ピースサイン/米津玄師

12. 炎/LiSA

13. 狂乱 Hey Kids!!/THE ORAL CIGARETTES

14. crossing field/LiSA

15. ドライフラワー/優里

16. 群青/YOASOBI

17. 115万キロのフィルム/Official髭男dism

18. 怪物/YOASOBI

19. I LOVE…/Official髭男dism