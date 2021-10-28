士郎正宗原作による劇場用長編アニメーション「攻殻機動隊 SAC_2045 持続可能戦争」の劇場販売グッズがお目見えした。
11月12日より2週間限定で劇場上映される「攻殻機動隊 SAC_2045 持続可能戦争」。劇場で販売されるグッズには、作品解説や制作資料に加え、神山健治・荒牧伸志両総監督や藤井道人監督らへのインタビューを掲載したパンフレットをはじめ、メインビジュアルや劇場販売グッズのためのデザインを使用したエコバッグ、Tシャツ、タペストリーなど全10点のアイテムが用意された。グッズの詳細は公式サイトにて確認を。
劇場長編アニメーション「攻殻機動隊 SAC_2045 持続可能戦争」
2021年11月12日（金）より2週間限定で劇場公開
スタッフ
原作：士郎正宗「攻殻機動隊」（講談社KCデラックス刊）
総監督：神山健治×荒牧伸志
監督：藤井道人
脚本：神山健治、檜垣亮、砂山蔵澄、土城温美、佐藤大、大東大介
キャラクターデザイン：イリヤ・クブシノブ
3Dキャラクタースーパーバイザー：松重宏美
プロダクションデザイナー：臼井伸二、寺岡賢司、松田大介
モデリングスーパーバイザー：田崎真允
リギングスーパーバイザー：錦織洋介、井上暢三
エフェクトスーパーバイザー：清塚拓也
ライティングコンポジットスーパーバイザー：高橋孝弥
編集：定松剛
音楽：戸田信子×陣内一真
サウンドデザイナー：高木創
主題歌：「Fly with me」millennium parade × ghost in the shell: SAC_2045
音楽制作：フライングドッグ
制作：Production I.G × SOLA DIGITAL ARTS
製作：攻殻機動隊2045製作委員会
配給：バンダイナムコアーツ
キャスト
田中敦子、阪脩、大塚明夫、山寺宏一、仲野裕、大川透、小野塚貴志、山口太郎、玉川砂記子、潘めぐみ、津田健次郎、曽世海司、喜山茂雄、林原めぐみ、川渕かおり、曽世海司、笠原紳司、岡田地平、武井秀哲、山城屋理紗
(c)士郎正宗・Production I.G/講談社・攻殻機動隊2045製作委員会