伊藤園は、「第三十二回伊藤園お~いお茶新俳句大賞」の入賞作品発表会を、10月24日にオンラインにて開催した。入賞作品2,000句は「お~いお茶」商品パッケージに掲載される。

第三十二回を迎える今回は、世界68か国より、応募者は539,140人、応募された句は2,057,963句と過去最多の応募数となったという。応募期間がコロナ禍前であった前回と比べ、Webから家族で応募された方は約3割増加、また応募者からは「外に出られず、楽しいこともなかったが、俳句作りで一生懸命になれた」と俳句創作が気分転換になったという声も寄せられたという。

同賞は、自由でフレッシュな感覚や素晴らしい表現を持つ作品を選び出せるよう、俳句界をはじめ、写真や小説、音楽、演劇など芸術に関わる11名を審査員として迎えている。開催にあたり、審査員の一人である作家・クリエイターのいとうせいこう氏は、「小学生の方が老成していたり、70歳・80歳の方が若々しかったり、違いがわからなくなっており、俳句のレベルが上がっているように感じました。発想やアイデア、捻り方など新鮮さが溢れていて、我々もこれどう選べばいいんだろう!? と迷いました」と今年の俳句の印象について語った。

受賞作品は、約4ヵ月かけて審査される。一次審査はのべ200名以上の現代俳句協会員の俳人の方々審査し約20,000句に絞る。その時間は1,200時間にも及ぶそうだ。二次審査では15名の審査員が約10,000句に絞る。また二次審査までに落選した作品は、ジャーナリストや言語学者が俳人とは違う視点で審査する復活審査も行われる。こうして決められた上位約2,000句から、最終審査の場で合議制にて各賞が選出される。さらに盗作や二重投稿など、様々な作業確認が行われたのち、正式に決定する。この上位2,000句が「お~いお茶」のパッケージに掲載されるが、その確率はなんと0.1%だという。

今回発表された、文部科学大臣賞、金子兜太賞、各部門の大賞作品を最終審査員の選評と合わせて紹介していく。

作者コメント

俳句を作る前に「花鳥風月」という言葉を聞き、良い言葉だなと思い、綺麗な海を連想しました。海も自然界の美しい景物のひとつだと思ったからです。また海外にもたくさん美しい海があり、外国の人にも「花鳥風月」という言葉を知ってもらうきっかけになったり、これからもっと海をキレイにしていかないと、と思ってもらえるようにこの俳句を作りました。

選評(安西 篤氏)

「花鳥風月」とは、和歌以来の伝統的季語で、竪題季語(月・雪・花・時鳥・鷹・鹿・紅葉)とも言います。ですから海を入れることは本来できないのですが、ここは作者の想像力で、海を入れてみたい、私ならそうすると言うのです。たしかに日本のような四海海の島国なら、そういう発想があって当然でしょうね。でもここは、文化遺産としての季語の定義ですから、あくまでも作者の想像の世界の、若々しいこころのはばたきとしておきましょう。だからこそこの句が面白いのです。

作者コメント

私が子供の頃、祖母は毎日ぬか床をかき混ぜていたので、手はいつもぬかの匂いがしました。時は流れアラフォーになった私は、ぬか漬けをはじめました。ぬかの匂いを嗅ぐたびに、祖母を思い出します。またぬか床をかき混ぜてキュウリなど野菜を取り出すことが、地層から化石を発掘するのに似てると感じ、祖母の懐かしさも掘り起こすことからこの俳句を作りました。

選評(安西 篤氏)

ぬか床は、ことに田舎の人々の暮しの中で代々受け継がれているものでしょう。「太古の祖母」という表現には、幾代にもわたる先祖の暮しの知恵が伝わっているに違いありません。まこと作者の言うように、懐かしい祖母の匂いも込められています。それは脈々たる秘伝を伝えるものであり、作者もまたそのぬか床を受け継いで、子や孫たちに伝えていこうと決めているのです。下五「住みにけり」の切字に、その決意の響きを感じます。

作者コメント

宿題にとりかかる気になれないときに、この俳句を詠みました。「著ぶくれ」という季語を使ったら面白いのではないかと思い、やる気が出ない感じを、国語辞典などで調べ旧かなづかいで表現しました。

選評(安西 篤氏)

冬の朝など、寒さは寒し着ぶくれて、体は身動きしたくないほど縮こまっています。それでも今日やらなければならない事があることはわかっているので、気持ちだけは焦っているのに、一向にやる気が起こらない。どうにも体がいうことを聞きません。じんわりと温まって、やる気がでるのを待っているところです。お母さん、もうちょっと待ってね。旧かなづかいへの配慮は、作者自身の生活感に合っているのでしょうか。十一歳なのにすごい言語感覚ですね。

作者コメント

冬の寒い日の昼に、リモートワークをする父の声が隣の部屋から聞こえてきました。いつもは忙しく家にいない父ですが、外出自粛期間は家にいる機会が増え、家族の距離がさらに縮まったと感じました。今は厳しい世の中ではありますが、なんだかほっと温かみを感じた時の思いを俳句にしました。

選評(安西 篤氏)

コロナ禍後、在宅のリモートワークがかなり普及しているようです。会社勤めの人にとって、仕事の効率はどうなのかわかりませんが、父親が家にいるのは、子供にとってはやはり嬉しいことに違いありません。高度成長時代のように、「フロ、メシ、ネル」の三言で済ます父親とは大違いです。たとえリモートワークで、子供の相手はしてくれなくても、家の中にいるという存在感の大きさは、頼もしいものです。父親がいるだけで温かみを感じるという素直ないじらしさが、とてもいい。

作者コメント

枯野には「寂しさ」というイメージがあり、「君」とは、現在恋をしている人のこと、「青」というのは、青春を象徴するものとして、好きな人の「青春」を寂しい枯野に映して欲しいという気持ちを表現した俳句です。

選評(安西 篤氏)

君の青春を、僕の寂しい枯野のような心に転写してくれないかという暗黙の愛の告白。若い人にしては、かなりつつまし気なプロポーズですが、案外こういうソフトなアプローチに弱い人もいますから、恋の第一フェーズとしてはいいところなのかも知れません。「転写」という言い方に、デジタルネイティブな世代のボキャブラリーを感じて、ちょっとお洒落にも見えました。

作者コメント

リュックサックに買ったものを詰めて帰る途中、振り返ると、飛び出した葱がなんだか凛々しく見えました。その時感じたことを詠みました。

選評(安西 篤氏)

リュックに挿し込んである長葱が、端から頭を飛び出しています。そんな葱のありように、葱には葱の志があって世にでようとしているように感じたということでしょうか。その葱の姿に、今に見ていろ僕だってとばかり、触発されるものを感じたのかもしれません。一種の擬人化の捉え方で、作者自身の思いを述べているようでもありますね。

作者コメント

夫は単身赴任中、娘たちはまだ帰宅していない日の夕食後、ベランダから見えた満月に見とれていた時、突然鳴り出した笛吹ケトルの音色が特別きれいな音を奏でているように思いました。遠く離れた夫も東京の空に輝くこの名月を見ているだろうか、と思った時のことを詠みました。

選評(安西 篤氏)

物思いにふけりながら名月を見ていたら、湯を沸かしていた薬缶が、突然笛のようなきれいな音をたてました。湯の沸いた知らせですが、なにやらささやかながら大宮人の月見の宴の風情を、一瞬感じたのかも知れません。作者のロマンティックな物思いに、思いがけないBGMを添えたような月見の夜となりました。

「Long-distance running I don't want to do it Long-distance running(訳 長距離走 ぼくはやりたくない 長距離走)」 宮地 慶さん/12歳/愛知県日進市