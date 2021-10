ここ数年で一気に普及したワイヤレスイヤホン。接続も操作も簡単、小さいながらもしっかり高音質、ノイズキャンセリング機能も付くなど、どんどん進化を遂げています。

10月29日より発売される「Happy Plugs HOPE」は、ファッション性の高いデザインワイヤレスイヤホン。鮮やかなカラーで耳元に個性を運びます。

音楽を聴くだけじゃなくファッションとしても楽しめる最新ワイヤレスイヤホン、早速体験してみました!

「Happy Plugs HOPE」の実機! カラーはターコイズ

スウェーデン生まれの「Happy Plugs」とは

「Happy Plugs(ハッピープラグス)」は、ファッションではH&MやAcne Studios等、また「スウェディッシュ・ポップ」で90年代には音楽業界を盛り上げるなど、カルチャーシーンで注目度の高いスウェーデンに誕生したブランド。

創設者のAndreas Vural氏が、恋人のために自らペイントしたイヤホンをプレゼントしたことが始まりなのだとか。

"What Color Are You Today?"というブランドコンセプトを体現するおしゃれなカラーリングが話題となり、H&Mやサンローランとのコラボコレクションなども発表しています!

“Hope”というネーミングは、カラフルな色合いを長いトンネルの出口に見立て「世界が新たな日常を取り戻せるように」という想いが込められており、カラーバリエーションはホワイト、ブラックシルバー、ゴールド、ローズゴールド、ターコイズ、ホワイトマーブル、レオパードの8色展開。

8色展開する「Happy Plugs HOPE」(8,980円)はスウェーデン生まれ

日本ではホワイトマーブルの人気が高いそうです。

大理石のようなデザインが日本で人気だというホワイトマープル

気になる機能や音質は…?

光沢があり上品な印象のローズゴールド

デザイン性が高くても、気になるのはやはり機能面。外出先で使うことが多いので、バッテリーの持ちなんかも気になるところです。

実際使ってみるとどんな感じ?

大きさ、見た目はAirPodsくらい。シリコンのイヤーチップが付いているので、しっかり耳にフィットしてくれる感じでした。

普段使いには全く問題ない音質ですが、重低音や高音もしっかり体感したい! という人には少し物足りないかもしれません。

ただ1万円以下という価格帯なら納得のクオリティ。ノイズキャンセリングに関しては、電車の雑音程度なら気にならなくなるかな、という印象でした。

最大30時間再生できるので、外出先でも安心! 操作方法はAirPodsと同じで、イヤホンについているボタンでコントロールができます。

また、Bluetoothの接続はイヤホンを装着するとスマートフォンにデバイスが表示されるので、難しい操作は不要でした。それ以外の、細かい機能や仕様は以下となります。

機能

・抗菌保護テクノロジーで有害な細菌の増加を99.99%まで止める

・左右2つずつ、計4つのマイクを搭載

・環境ノイズキャンセリングで周囲のノイズ低減も可能

・曲の早送り、一時停止などのコントロールはイヤホンのボタンで簡単操作

・1回の充電で約6時間、充電ケース使用で最大約30時間の音楽再生が可能

・10分の充電で約45分の再生ができるクイックチャージ機能つき



仕様

・イヤホン約4.9g(片耳)、充電ケース約48g

・通信方式 : Bluetooth®5.2

・再生周波数帯域 : 20~20,000hz

・音圧感度 : 107+/-3dB

・フル充電時間:約1.5時間(イヤホン)、約2時間(充電ケース)

・USB Type-Cケーブル(約38cm)、シリコンイヤーチップ付属

ありそうでなかったファッショナブルなワイヤレスイヤホン。新しい耳元のおしゃれアイテムとして注目です!