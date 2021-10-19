士郎正宗原作による劇場用長編アニメーション「攻殻機動隊 SAC_2045 持続可能戦争」より、トグサのキャラクターPVが公開された。
これは草薙素子、バトー、トグサのそれぞれにフォーカスしたPVを公開していく企画の第3弾。公安9課の隊長を務めた経験もあるトグサは、電脳化はしつつも身体は生身のままという、公安9課のメンバーでは一風変わった人物だ。PVには、そんなトグサが尊敬する素子の危機を救うシーンや、トグサ役の山寺宏一のインタビュー映像などが収められている。
「攻殻機動隊 SAC_2045 持続可能戦争」は11月12日より2週間限定で劇場上映。Netflixで独占配信中のアニメ「攻殻機動隊 SAC_2045」シーズン1に、新映像を加えて再構成した物語が届けられる。
劇場長編アニメーション「攻殻機動隊 SAC_2045 持続可能戦争」
2021年11月12日（金）より2週間限定で劇場公開
スタッフ
原作：士郎正宗「攻殻機動隊」（講談社KCデラックス刊）
総監督：神山健治×荒牧伸志
監督：藤井道人
脚本：神山健治、檜垣亮、砂山蔵澄、土城温美、佐藤大、大東大介
キャラクターデザイン：イリヤ・クブシノブ
3Dキャラクタースーパーバイザー：松重宏美
プロダクションデザイナー：臼井伸二、寺岡賢司、松田大介
モデリングスーパーバイザー：田崎真允
リギングスーパーバイザー：錦織洋介、井上暢三
エフェクトスーパーバイザー：清塚拓也
ライティングコンポジットスーパーバイザー：高橋孝弥
編集：定松剛
音楽：戸田信子×陣内一真
サウンドデザイナー：高木創
主題歌：「Fly with me」millennium parade × ghost in the shell: SAC_2045
音楽制作：フライングドッグ
制作：Production I.G × SOLA DIGITAL ARTS
製作：攻殻機動隊2045製作委員会
配給：バンダイナムコアーツ
キャスト
田中敦子、阪脩、大塚明夫、山寺宏一、仲野裕、大川透、小野塚貴志、山口太郎、玉川砂記子、潘めぐみ、津田健次郎、曽世海司、喜山茂雄、林原めぐみ、川渕かおり、曽世海司、笠原紳司、岡田地平、武井秀哲、山城屋理紗
(c)士郎正宗・Production I.G/講談社・攻殻機動隊2045製作委員会