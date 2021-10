Kis-My-Ft2が12月15日にライブBlu-ray / DVD「LIVE TOUR 2021 HOME」をリリースする。

本作にはKis-My-Ft2が今年の5月14、15、16日に埼玉・メットライフドームから配信した無観客ライブ「Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2021 HOME」のうち、メンバーの横尾渉の誕生日でもある16日公演の模様が収録される。このライブでは温かな雰囲気のある“メインステージ”、ミラーボールのリフターが印象的な“ディスコステージ”、グループを象徴するローラースケートに特化した“ローラーステージ”、今年Kis-My-Ft2の新たな代表曲となった「Luv Bias」を豪快に彩る“噴水ステージ”の4つのステージが設けられ、これまで披露の機会が少なかったカップリング曲から、本公演のために作られたソロ曲までさまざまな楽曲がパフォーマンスされた。

映像作品はBlu-ray盤、DVD初回限定盤、DVD通常盤の3形態が用意され、Blu-rayには2日目の公演で披露された日替わり曲7曲のほか、「ずっと~You are my Everything~」「Up&Down and UP&Down, Yo Dance!」「Luv Bias」「A.D.D.I.C.T.」「感じるままに輝いて」の5曲のマルチアングル映像を収録。DVD初回限定盤には約1時間におよぶドキュメントムービーに加え、3日間のライブで披露されたソロ曲の全公演パフォーマンス映像と各公演の終演後にファンクラブ会員を対象に配信されたアフターパーティの模様が収められる。DVD通常盤にはメンバーによる副音声トークが収録されるほか、デビュー10周年を記念して音源化されていない楽曲をまとめたCD「Kis-My-Ft2 10th Anniversary Extra CD」が付属する。このCDには配信ライブでパフォーマンスされた最新のソロ曲に加え、デビュー前の楽曲や舞台「DREAM BOYS」などで披露されたソロ曲が収められる。通常盤の副音声トーク収録にあたって、Kis-My-Ft2のオフィシャルサイトでは特設フォームより“メンバーに聞いてみたい質問”を10月15日23:59まで募集している。

Kis-My-Ft2「LIVE TOUR 2021 HOME」収録内容

本編

01. HOME

02. ずっと~You are my Everything~

03. キミとのキセキ

04. SHE! HER! HER!

05. Up&Down and Up&Down,Yo Dance!

06. Big Wave

07. 灰になる前に / 北山宏光

08. 僕を照らすモノ / 横尾渉

09. Buzz / 千賀健永

10. Nemophila / 宮田俊哉(Kis-My-Ft2) feat. 一ノ瀬トキヤ(ST☆RISH)

11. Original Color

12. Past & Future

13. テンション

14. Everybody Go

15. 小悪魔Lip

16. Smile

17. 君を大好きだ

18. ヨブコエ / 藤ヶ谷太輔

19. BRAVE TUNING / 二階堂高嗣

20. Share Love / 玉森裕太

21. Luv Bias

22. My Resistance -タシカナモノ-

23. NAKED

24. r.a.c.e.

25. Black & White

26. A.D.D.I.C.T.

27. Hurray! Hurray!

<アンコール>

28. 感じるままに輝いて

29. キ・ス・ウ・マ・イ ~KISS YOUR MIND~

30. Thank youじゃん!



※通常盤には副音声トーク収録。

Blu-ray特典映像

・マルチアングル映像

01. ずっと~You are my Everything~

02. Up&Down and UP&Down, Yo Dance!

03. Luv Bias

04. A.D.D.I.C.T.

05. 感じるままに輝いて



・日替わりパフォーマンス曲

01. Welcome

02. 光のシグナル ~ AAO

03. タナゴコロ

04. Luv Bias - another -

05. We never give up! ~ S.O.S (Smile On Smile)

DVD盤 特典映像

・ライブドキュメントムービー(リハーサル & ライブ3公演バックステージ)



・ソロ曲パフォーマンス

01. 灰になる前に / 北山宏光

02. Buzz / 千賀健永

03. Nemophila / 宮田俊哉(Kis-My-Ft2) feat. 一ノ瀬トキヤ(ST☆RISH)

04. 僕を照らすモノ(横尾渉)

05. ヨブコエ(藤ヶ谷太輔)

06. Share Love(玉森裕太)

07. BRAVE TUNING(二階堂高嗣)



・ファンクラブ限定配信アフターパーティー映像(#5月14日 #5月15日 #5月16日)

通常盤特典CD

Kis-My-Ft2 10th Anniversary Extra CD(最新ソロ曲 & CD未収録ソロ曲)

01. 灰になる前に / 北山宏光

02. Buzz / 千賀健永

03. Nemophila / 宮田俊哉(Kis-My-Ft2) feat. 一ノ瀬トキヤ(ST☆RISH)

04. 僕を照らすモノ / 横尾渉

05. ヨブコエ / 藤ヶ谷太輔

06. Share Love / 玉森裕太

07. BRAVE TUNING / 二階堂高嗣

08. Fragrance / 千賀健永

09. T song 1~CAN TRY~ / 玉森裕太

10. チカラ / 北山宏光

11. Champions / 宮田俊哉

12. Breaking The Dawn / 藤ヶ谷太輔

13. Dinga / 玉森裕太