歌手・加藤ミリヤの過去ライブ映像よりセレクトしたスペシャルライブセレクション『加藤ミリヤ dTV Special Live Selection part 1』『加藤ミリヤ dTV Special Live Selection part 2』が13日より、dTVにて独占配信スタートした。

加藤ミリヤ

デビュー以来、リアルで等身大な歌詞や生きざまが、”現代女性の代弁者”として同世代女性からの支持・共感を集め続けている加藤。ファッション面では自身のブランドデザイナーを務めるほか、作家として小説の出版、また昨年には女優デビューを果たすなど、マルチな活躍が音楽的アプローチにおいても発揮されている。

dTVでは今回、加藤の過去ライブ映像より選りすぐりの名曲をセレクトした『加藤ミリヤ dTV Special Live Selection part 1』『加藤ミリヤ dTV Special Live Selection part 2』を独占配信。10周年イヤーの締めくくりに開催された全国ツアーの模様を収録したライブ映像から、CMソングとしても話題となったヒットソング「HEART BEAT」や、2011年にリリースしたベスト・アルバム『M BEST』を引っ提げて行なった貴重なツアーの模様を収録したライブ映像からは、失恋ソングの代表曲とも言える涙バラード「Aitai」など、全12曲が収められている。

また同日には、加藤にとって11枚目となるオリジナルアルバム『WHO LOVES ME』をリリース。タイトル名の通り、自分のことを愛してくれる人はいるのか、自分は今の自分を愛することができているかというメッセージが込められた一枚となっている。

■加藤ミリヤ dTV Special Live Selection part 1

新約ディアロンリーガール [CELEBRATION TOUR 2018]



最高なしあわせ [“Utopia” tour 2017]



リップスティック [“DRAMATIC LIBERTY” tour 2016]



HEART BEAT [10th Anniversary “A MUSE” Tour 2015]



Lonely Hearts [Loveland tour 2014]



今夜はブギーバック feat. 清水翔太&SHUN [TRUE LOVERS TOUR 2013]

■加藤ミリヤ dTV Special Live Selection part 2

Love Forever w/清水 翔太 [M BEST TOUR 2011]



ディアロンリーガール [M BEST TOUR 2011]



I miss you [M BEST TOUR 2011]



Aitai [M BEST TOUR 2011]



夜空 [M BEST TOUR 2011]



SAYONARAベイビー [M BEST TOUR 2011]