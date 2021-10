ペットとしても人気な文鳥。人にもよく懐くためスキンシップがとりやすく、手や肩に乗っている姿も十分かわいいのですが、ツイッター上ではもっとかわいらしい文鳥の姿が見られると話題に!

ツイッターユーザーのきのこ氏(@suz_kinoko)が投稿した映像には、席に着こうとする文鳥の愛らしい姿が映し出されていました。

席に着くや否や、5匹の小鳥たちのフィギュアに囲まれて人間のようにこちらを見つめる文鳥。本物の文鳥がいるとは思えないほどに違和感がなく、まるでミニチュアの世界のようでかわいさ抜群です。

「どうしました?」と言わんばかりのすまし顔! カメラ目線がキュートです 提供:きのこ氏(@suz_kinoko)

この動画は瞬く間に拡散され、2.7万件のリツイート、10.8万件のいいね※を獲得。※2021年10月8日時点

大きな注目を集め、「かわいすぎる、尊い」「ピタッと所定位置につき、前を見るのが良いですね!」「いい子ですね、きっと優等生」「サイズ感もぴったり! 感動しました!」「3秒とは思えない満足度の高い動画」「Bird is getting an education!!!」(訳:小鳥が授業を受けている!!!)など、たくさんのコメントが寄せられました。

文鳥の撮影秘話を聞く

日本人のみならず、海外のツイッターユーザーまでをも魅了したこの動画。いったいどのように撮影したのでしょうか。詳細を知るべく「きのこ氏」にお話を伺いました。

――今回の主役、文鳥について教えてください。

きのこ氏: 10ケ月のオスの桜文鳥で、名前はアカウント名にもなっている「きのこ」と言います。人懐っこく温厚な性格なので、放鳥中は誰かにくっついたり、手の中に入ったりしています。カゴの中にいると、飼い主の一挙一動に反応してソワソワ落ち着きがなくなることや、呼び鳴きすることもありますね。

――撮影について教えてください。

きのこ氏: 撮影自体は数分で終わりました。「ことりの学校」をテーマにして、100円ショップで購入した机とちょうどいいサイズのフィギュアを並べて授業中の雰囲気を出しました。よく見てもらうと分かるんですが、実は机の上に種を置いて誘っています。

――今後の活動に関してお聞かせください。

きのこ氏: 評価の波が大きくてSNSの難しさを感じることはありますが、これからも変わらずに自分が良いと思ったものをどんどん紹介していきたいと思っています。

きのこ氏のツイートには文鳥の魅力があふれた素敵な作品がたくさん投稿されています。気になる方はぜひチェックしてみてはいかがでしょうか?