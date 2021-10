2015年10月6日よりTVアニメ放送が始まった『おそ松さん』が、2021年10月6日(水)に6周年を迎えたことを記念し、描き下ろしビジュアルやおそ松役を務める櫻井孝宏、藤田陽一監督、シリーズ構成・松原秀から寄せられたコメントが公開された。

6周年記念ビジュアルは、第3期キャラクターデザインを務めた安彦英二による描き下ろし。おそ松の頭の中から、「6th ANNIVERSARY」という文字が飛び出したロゴを中心に、お揃いの“6周年記念Tシャツ”に身を包んだ6つ子のほかトト子やイヤミといったメインキャラクターたちがサイケデリックな色合いの背景からパワフルに弾け飛ぶ「おそ松さん」らしさ満点のビジュアルとなっている。

●キャスト&スタッフのコメント

◎おそ松役:櫻井孝宏のコメント

松野おそ松役の櫻井孝宏です。

この度、アニメーション作品「おそ松さん」がなんと6周年を迎えます。これも一重に作品ファンの皆様の応援の賜物です。6という数字に縛られるこの作品が、6にあやかる日がくるとは、しかもこんな晴れやかな形でです。祝いのような呪いのような、そんな作風に毒された受け取り方をしてますが、めでたいのは間違いありません。本当に、本当にありがとうございます。

また何やらごそごそやってますので、お付き合いのほど宜しくお願い致します。

◎監督:藤田陽一のコメント

ロクでなしな6つ子のアニメが6周年!666!獣の数字でなんか良いですね。

◎シリーズ構成:松原秀のコメント

6周年おめでとうございます。ありがとうございます。皆さんの努力の賜物ですね。ありがとうございます。10年、20年と続くように、これからもお身体に気をつけて頑張ってください。はい、身体に気をつけて頑張ります。

また、6周年を記念して、「6周年だよ!全員集合!オールニート感謝祭!!」と題し、6つの記念コンテンツを用意。今回、既に解禁されている2022年、2023年の新作アニメ制作&全国劇場にて期間限定公開に加え、6周年を記念したコンプリートBOXの発売と物販イベントの開催が決定した。コンプリートBOXのタイトルは、「おそ松さん ALL NEET THANKS BOX」。『おそ松さん』第1期・2期・3期・『えいがのおそ松さん』の本編映像+サントラ&主題歌セレクションCDと、まさに『おそ松さん』の歴史を全て収録した内容となっている。さらに、未収録の貴重なコンテンツに加え、新規制作の特典映像や封入特典など、豪華6大特典を予定。また、第1期・2期をまとめたBlu-ray&DVD BOX「おそ松さん HOW TO NEET BOX」の発売も決定している。発売はいずれも2022年3月25日の予定。なお、物販イベントは東京都内にて6周年を盛り上げる新作グッズ販売をメインに展開予定となっている。各詳細は6周年特設サイトにて。

(C)赤塚不二夫/おそ松さん製作委員会