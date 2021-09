アイドルグループ・嵐の相葉雅紀が、10月2日から全国で順次放送される湖池屋「KOIKEYA The のり塩」「KOIKEYA The 麹塩」の新CM「KOIKEYA The のり塩・The 麹塩『60年を、一枚に。』」編に出演する。あわせて、CM撮影のメイキング映像とインタビュー映像も公開された。

湖池屋「KOIKEYA The のり塩」「KOIKEYA The 麹塩」の新CMより相葉雅紀

湖池屋の新しい“顔”となった相葉が1枚のポテトチップスをカメラにかざし、キメ顔でゆっくりと噛みしめる新CM。撮影当日、にこやかな表情で登場した相葉は、真剣なまなざしでポテトチップスを食べる姿や、親指を唇に当てるセクシーな仕草を披露した。撮影を重ね、たくさんポテトチップスを食べた相葉だが、食べられない小道具の巨大チップスにも食べたそうな表情を見せていた。

インタビューで相葉は、このポテトチップスを誰と食べたいかという質問に「嵐のメンバーと食べたいですね。今度、持っていきます!」と宣言。また、湖池屋の60周年にちなみ、どんな60歳になりたいかと聞かれると「僕ですか? そうですよね、そんなに遠くないですもんね? 遠いですかね? 38歳……(あと)20年くらいですもんね」と思いを巡らせ、「湖池屋さんのように、深みのある60歳になりたいですね」と答えた。