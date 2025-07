映画館でポップコーンを買うなら…塩味 or キャラメル味？ あなたはどっち？ アンケート結果発表！

“ラジオの中の学校”、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)内の人気コーナー「どっちのCat or Dog」では、日常のちょっとした選択をテーマに、リスナーに2択の投票をしてもらっています。7月14日(月)の放送では、「映画館でポップコーンを買うなら……塩味 or キャラメル味、どっち?」というテーマでアンケートを実施。その結果と共に、パーソナリティのこもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)とアンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)のトークも紹介します。こもり校長:俺、絶対キャラメルだね。アンジー教頭:マジ? なんで? 職員(※番組スタッフ)もみんなキャラメルで手を挙げてる。こもり校長:味が好き! とにかく俺はキャラメルポップコーンの味が好き!!アンジー教頭:キャラメルって、すごい味ついてるところと、ついてないところがあるじゃない。味がついていないところは、なんかちょっと損した気分になる。こもり校長:塩もでもそうじゃん?アンジー教頭:塩はかけちゃえばいいんだもん。こもり校長:えっ!? なに、あなたは塩をカバンに忍ばせて映画を観に行ってるということですか(笑)?アンジー教頭:(笑)。●塩味 49%●キャラメル味 51%――あなたは映画館でポップコーンを買うなら塩味 or キャラメル味、どっちですか?<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X:@sol_info