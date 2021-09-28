コミックナタリーより、9月20日～9月26日までの週間単行本売り上げランキングをお知らせいたします。
TSUTAYA調べ
1位「東京卍リベンジャーズ（24）」 和久井健（講談社）
2位「終末のワルキューレ（12）」 アジチカ/梅村真也ほか（コアミックス）
3位「宇宙兄弟（40）」 小山宙哉（講談社）
4位「ゴールデンカムイ（27）」 野田サトル（集英社）
5位「GIANT KILLING（59）」 ツジトモ/綱本将也（講談社）
6位「ブルーピリオド（11）」 山口つばさ（講談社）
7位「怪獣8号（4）」 松本直也（集英社）
8位「ジョジョリオン（27）」 荒木飛呂彦（集英社）
9位「ONE PIECE（100）」 尾田栄一郎（集英社）
10位「スキップ・ビート！（47）」 仲村佳樹（白泉社）
COMIC ZIN調べ
1位「ゴールデンカムイ（27）」 野田サトル（集英社）
2位「ダンジョン飯（11）」 九井諒子（KADOKAWA）
3位「天野めぐみはスキだらけ！（26）」 ねこぐち（小学館）
4位「邦画プレゼン女子高生 邦キチ！ 映子さん Season6」 服部昇大（ホーム社）
4位「怪獣8号（4）」 松本直也（集英社）
6位「渡り鳥とカタツムリ（3）」 高津マコト（ワニブックス）
7位「君は008（15）」 松江名俊（小学館）
8位「焼いてるふたり（4）」 ハナツカシオリ（講談社）
9位「スーパーカブ（6）」 蟹丹/トネ・コーケンほか（KADOKAWA）
10位「ルックバック」 藤本タツキ（集英社）
10位「機動戦士ガンダムMSV‐Rジョニー・ライデンの帰還（22）」 Ark Performance/大河原邦男ほか（KADOKAWA）