2021年10月30日(土)から公開となる『劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ- 星なき夜のアリア』の主題歌となるLiSAの新曲「往け」が10月15日(金)からダウンロード&ストリーミング配信がスタートするのに先駆け、“LiSA×『ソードアート・オンライン』主題歌 MUSiC CLiP集”が公開。最新配信シングル「往け」の音源の一部も公開されている。

LiSAが初めてTVアニメ『ソードアート・オンライン』 《アインクラッド》編のオープニングテーマ「crossing field」を担当してから約10年。『ソードアート・オンライン』と歩んだ軌跡を楽曲とともに一緒に辿ってみたい。

●LiSA×『ソードアート・オンライン』 主題歌 MUSiC CLiP集

■収録MUSiC CLiP&楽曲一覧

・2012「crossing field」

TVアニメ『ソードアート・オンライン』 《アインクラッド》編 オープニングテーマ

・2014「No More Time Machine」

TVアニメ『ソードアート・オンラインⅡ』 《キャリバー》編 エンディングテーマ

・2014「シルシ」

TVアニメ『ソードアート・オンラインⅡ』 《マザーズ・ロザリオ》編 エンディングテーマ

・2017「Catch the Moment」

『劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール-』主題歌

・2018「Thrill, Risk, Heartless」

ゲーム『ソードアート・オンライン フェイタルバレット』主題歌

・2018「ADAMAS」

TVアニメ『ソードアート・オンライン アリシゼーション』 1stクール オープニングテーマ

・2019「unlasting」

TVアニメ『ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld』 1stクール エンディングテーマ

・2021「往け」

『劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ- 星なき夜のアリア』 主題歌

さらに、アニプレックスYouTubeチャンネルでは、アニメ『ソードアート・オンライン』の名場面を集めた『“BEYOND” 「SWORD ART ONLINE」OFFICIAL PV』も公開中。『劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ- 星なき夜のアリア』の公開前にこちらもあわせてチェックしておきたい。

●“BEYOND” 「SWORD ART ONLINE」OFFICIAL PV

『劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ- 星なき夜のアリア』主題歌となるLiSAの新曲「往け」は、2021年10月15日(金)よりダウンロード&ストリーミング開始。各詳細は公式サイトにて。