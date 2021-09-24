「ガールズ＆パンツァー 最終章」第3話のBlu-ray / DVDに収録される新作OVA「ダイコン・ウォー！」のキャスト・スタッフ、場面写真、あらすじが公開された。

新作OVA「ダイコン・ウォー！」は、あんこうチームの5人が、生徒会の書類を届けるべく農業科所属のジェーンという生徒を探していたことから展開されるエピソード。慣れない馬に乗り、やっとの思いで到着した農業科の校舎で出会ったジェーンは、銃を片手に臨戦態勢。彼女は“世紀の大悪党”を追っている最中だというが……。西住みほ役の渕上舞、武部沙織役の茅野愛衣、五十鈴華役の尾崎真実、秋山優花里役の中上育実、冷泉麻子役の井口裕香に加え、ジェーン役として大西沙織、ベル役として田所あずさが出演する。

なお11月14日19時からは、「『ガールズ＆パンツァー 最終章』生配信特番 重大発表スペシャル」を実施。キャストの渕上、茅野、尾崎、中上、井口、福圓美里が出演する。

「ガールズ＆パンツァー 最終章」第3話MX4D、4DX

2021年10月8日（金）上映

スタッフ

監督：水島努

脚本：吉田玲子

キャラクター原案：島田フミカネ

キャラクターデザイン・総作画監督：杉本功

考証・スーパーバイザー：鈴木貴昭

キャラクター原案協力：野上武志

ミリタリーワークス：伊藤岳史

プロップデザイン：竹上貴雄、小倉典子、牧内ももこ、鈴木勘太

3D監督：柳野啓一郎

モデリング原案：原田敬至、Arkpilot

3DCGI：STUDIOカチューシャ

色彩設計：原田幸子

美術監督：平柳悟

撮影監督：関谷能弘、棚田耕平

編集：吉武将人

音響監督：岩浪美和

音響効果：小山恭正

録音調整：山口貴之

音楽：浜口史郎

アニメーション制作：アクタス

製作：ガールズ&パンツァー最終章 製作委員会

配給：ショウゲート

キャスト

西住みほ：渕上舞

武部沙織：茅野愛衣

五十鈴華：尾崎真実

秋山優花里：中上育実

冷泉麻子：井口裕香

角谷杏：福圓美里

小山柚子：高橋美佳子

河嶋桃：植田佳奈

磯辺典子：菊地美香

近藤妙子：吉岡麻耶

河西忍：桐村まり

佐々木あけび：中村桜

カエサル：仙台エリ

エルヴィン：森谷里美

左衛門佐：井上優佳

おりょう：大橋歩夕

澤梓：竹内仁美

山郷あゆみ：中里望

阪口桂利奈：多田このみ

宇津木優季：山岡ゆり

大野あや：秋奈

園みどり子：井澤詩織

ナカジマ：山本希望

ねこにゃー：葉山いくみ

蝶野亜美：椎名へきる

西絹代：瀬戸麻沙美

福田はる：大空直美

玉田環：米澤円

細見静子：七瀬亜深

ミカ：能登麻美子

アキ：下地紫野

ミッコ：石上美帆

ほか

(c)GIRLS und PANZER Finale Projekt