dTVが23日、パニック・アクション『ジュラシック・パーク』シリーズ過去4作品の9月視聴数が前月と比べてそれぞれ増加していると発表した。

マイケル・クライトンの人気小説をスティーブン・スピルバーグ監督らが最新の映像技術を駆使して映画化した『ジュラシック・パーク』シリーズ。3日に映画第1作目となる『ジュラシック・パーク』(93)、翌々週の17日には第2作目の『ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク』(97)が日本テレビ系『金曜ロードショー』(毎週金曜21:00~)で放送され、大きな話題となった。

そして今回、同シリーズ4作品の9月視聴数は前月に比べ、『ジュラシック・パーク』が約1.5倍、『ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク』が約2.5倍、『ジュラシック・パークIII』(01)が約2.0倍、『ジュラシック・ワールド』(15)が約1.3倍に増加したとdTVが発表。テレビ放送を見逃した人が他のシリーズも一緒に視聴したことが大きな要因だという。

なお、dTVでは上記4作品に『ジュラシック・ワールド/炎の王国』を加えた歴代シリーズ全5作が配信中。

