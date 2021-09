出産祝いのメッセージは、自分の気持ちを率直に伝えることが第一です。そうはいっても「ご出産おめでとうございます」の次の言葉が出てこなくて困ることがあるかもしれません。

この記事では友達や二人目以降、上司、コロナ禍、英語表現など、さまざまなシチュエーションでの出産祝いのメッセージとして使える20の例文を紹介しています。そのまま使えるものばかりなので、自分と相手との関係性や自分の気持ちに合うメッセージを見つけて活用してみましょう。

出産祝いのメッセージには、いくつかマナーがあります。送る際の基本的なマナーを紹介するので押さえておきましょう。

メールやSNSなどで直接出産の報告が来た場合は、すぐにメッセージを返信してかまいません。もしメッセージを添えて出産祝いの贈り物がしたい場合には、出産直後はママが疲れていたりパパが多忙だったりすることも多いため産後1週間~1カ月の間に届けるのが目安です。

出産祝いのメッセージを送る際は、まず出産が無事だったことをお祝いすることが重要です。相手の顔を思い浮かべながらメッセージを考えましょう。

また、お祝いの文章なので誤字脱字にも注意しましょう。

出産祝いのメッセージを送る際は、以下のような表現は控えましょう。

■忌み言葉(死や病気、不幸を連想させる縁起の悪い言葉)

死、苦、落ちる、流れる、失う、崩れる、滅びる、消える など

■相手の精神的負担になる表現

早く大きく育てる、優秀な大学に入れるようがんばれ、これから大変、お金がかかる、心配ごとが増える、不安なことばかり など

■相手の希望にそわない表現

本人が男の子を希望していたことを知っているのに「女の子で羨ましい」 など

性別にかかわる記載は相手に不快な思いをさせる可能性があります。なるべくさりげない表現に留めるのがベターです。

そのほか、出産祝い全般については「出産祝いのマナーを解説! 相場やメッセージ、お返しの仕方の正解は?」の記事を参考にしてください。

出産祝いのメッセージの場合、冒頭に「ご出産おめでとうございます」「新しいご家族の誕生を心よりお祝い申し上げます」という一言を添えるようにしましょう。ここでは送る相手別にすぐに使える例文を紹介します。

産後は赤ちゃんにばかり注目が集まりがちですが、友達だからこそパパやママの負担をねぎらう一言を添えるのはおすすめです。

上司や先輩など目上の人へ出産祝いのメッセージを送る際は、お祝いの気持ちを伝えるのはもちろん、礼儀をわきまえ丁寧な表現を盛り込むよう注意しましょう。

女性の部下への出産祝いの場合、本人が明らかに同じ部門への復職を希望している場合には「復帰を心待ちにしています」などを盛り込むことができます。しかし本人の意向に沿わない場合、負担となる可能性があるため注意が必要です。

親戚の場合はパパやママの子どもの頃を引き合いに出したり他の家族との交流を期待する表現を盛り込んだりするのがおすすめです。

コロナ禍だからと特別出産祝いのメッセージを変える必要はありません。ただし、時勢に応じた表現を盛り込んでおくとより相手の心に寄り添えるでしょう。

家族が増えて喜びも増えたことを祝うのに加え、育児が忙しくなるパパやママの心を支える表現を盛り込みましょう。

親しい相手だからこそ堅苦しい雰囲気をなくしたメッセージをしたいと感じることがあります。しかし、親しい仲にも礼儀ありで、相手を労わる気持ちを盛り込みましょう。

同じ年ごろの子供をもつママ友への出産祝いのメッセージは、子ども同士一緒に遊べる楽しさや同じ時期の育児の苦労を分かちあう者同士として心の支えになる一言がおすすめです。

出産祝いを伝えるべきタイミングを逸し、遅くなってしまってもお祝いしたい気持ちは伝えて構いません。もし気になる場合には、一言申し訳ない気持ちを添えましょう。

英語で出産祝いのメッセージを添えたい場合には、以下のような表現が便利です。

Congratulations on your new baby. I wish your family all the best for the future.

(新しい赤ちゃんおめでとうございます。ご家族の皆様のご多幸をお祈り申し上げます。)